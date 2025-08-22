Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Зоосфера

Усы — это не просто украшение мордочки. Вибриссы помогают животным ориентироваться в пространстве. Благодаря им котята быстро начинают исследовать мир, отходят всё дальше от матери. Но проблема в том, что в раннем возрасте малыши ещё не умеют нормально ходить и тем более добывать еду.

Кошка с котятами
Фото: commons.wikimedia.org by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка с котятами

В результате кошке приходится одновременно и кормить их, и следить, чтобы они не потерялись. Если котят много, сделать это особенно сложно.

Хитрый материнский приём

Чтобы малыши оставались рядом, мама-кошка может просто отгрызть им усы. Без вибрисс котятам становится труднее ориентироваться, и они стараются держаться ближе к матери. Таким образом самка облегчает себе задачу ухода за потомством.

Временная мера

Бояться за котят не стоит: со временем усики обязательно отрастают. Когда малыши подрастают и становятся более самостоятельными, кошка уже позволяет им постепенно осваивать окружающий мир.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
