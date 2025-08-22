Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь

Усы — это не просто украшение мордочки. Вибриссы помогают животным ориентироваться в пространстве. Благодаря им котята быстро начинают исследовать мир, отходят всё дальше от матери. Но проблема в том, что в раннем возрасте малыши ещё не умеют нормально ходить и тем более добывать еду.
В результате кошке приходится одновременно и кормить их, и следить, чтобы они не потерялись. Если котят много, сделать это особенно сложно.
Чтобы малыши оставались рядом, мама-кошка может просто отгрызть им усы. Без вибрисс котятам становится труднее ориентироваться, и они стараются держаться ближе к матери. Таким образом самка облегчает себе задачу ухода за потомством.
Бояться за котят не стоит: со временем усики обязательно отрастают. Когда малыши подрастают и становятся более самостоятельными, кошка уже позволяет им постепенно осваивать окружающий мир.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.