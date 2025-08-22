Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не дайте кошке перегреться: как правильно охладить питомца в горячий день

Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
1:41
Зоосфера

Летом страдают не только люди, но и наши питомцы. Кошки охлаждаются иначе: их потовые железы расположены лишь на подушечках лап и вокруг носа. Поэтому в жаркие дни они особенно уязвимы к перегреву, а некоторые породы переносят высокие температуры ещё хуже.

Кошка в жару
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка в жару

Где охлаждать кошку

Полностью погружать животное в воду не нужно — это вызовет стресс и не принесёт пользы. Гораздо эффективнее слегка смочить определённые зоны:

  • лоб и уши — здесь сосуды проходят близко к коже, и охлаждение наступает быстро;
  • шея — влажная ткань в этой области даёт почти мгновенное облегчение;
  • живот и пах — шерсть на этих местах тоньше, поэтому прохлада передаётся лучше.

Для процедуры используйте мягкую ткань, смоченную прохладной водой, или фонтанчик для питья: многие кошки любят играть с водой и сами находят способ охладиться.

Как часто проводить охлаждение

Универсального правила нет. Всё зависит от погоды, влажности и характера питомца. Если кошка спокойно относится к прикосновениям, можно повторять охлаждение один-два раза в особо жаркие дни. Если она сопротивляется — не настаивайте и ограничьтесь минимумом.

На что обратить внимание

Главный ориентир — поведение животного:

  • тяжёлое дыхание с открытым ртом,
  • поиск холодного пола,
  • вялость и апатия.

Все эти признаки сигнализируют о перегреве и требуют немедленной помощи. Если же кошка просто больше пьёт и уходит в тень, дайте ей возможность регулировать комфорт самостоятельно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
