Кошка на унитазе — прямой путь к болезни: как хозяева рискуют пропустить опасные симптомы

Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс

Многим кажется, что научить кошку пользоваться унитазом — это удобно и современно. Никакого наполнителя, никакой уборки и дополнительный плюс — экологичность. Но если копнуть глубже, плюсов совсем немного, а вот минусов хватает.

Кажущийся комфорт

Да, у этого решения есть два очевидных преимущества:

не нужно контактировать с кошачьими экскрементами и менять наполнитель;

отпадает необходимость регулярно мыть лоток.

На этом список плюсов заканчивается.

Инстинкты против унитаза

Для кошки важен сам ритуал: удобно устроиться, осмотреться, вырыть ямку, справить нужду и затем всё это аккуратно закопать. Унитаз полностью лишает её этой возможности. В итоге животное испытывает стресс, ведь привычный процесс оказывается незавершённым.

Опасность падения

Не стоит забывать и о физической стороне. Унитаз высокий и скользкий. Если кошка однажды сорвётся и упадёт внутрь, она может сильно испугаться и в дальнейшем начать справлять нужду в неожиданных местах, лишь бы не подходить к опасному объекту.

Риск упустить болезнь

Когда питомец ходит в лоток, хозяин может заметить изменения в его здоровье: цвет или консистенцию стула, следы крови, слишком частое или редкое мочеиспускание. В случае с унитазом эти сигналы теряются, а значит, можно пропустить первые признаки болезни.

Один унитаз на всех

Наконец, унитаз — это общий ресурс для семьи. Если кошке не удастся попасть в него вовремя, она может справить нужду где угодно. А задержка мочеиспускания и вовсе опасна: это прямой риск проблем с мочевыводящей системой.

