Эти животные превращают московскую осень в квест на выживание: лес как будто сам приходит в столицу

Опасные насекомые и животные осенью в Москве и Подмосковье

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С началом сентября в Москве и Подмосковье появляется множество торговых палаток с фруктами и бахчевыми. Они привлекают ос, а следом за ними приходят и шершни. Эти насекомые считаются более опасными: их укус болезненный и может вызвать серьёзную аллергическую реакцию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Опасные животные осенью

Чтобы избежать укуса, достаточно спокойно отойти в сторону. Если нападение всё же произошло, специалисты рекомендуют сразу принять антигистаминное средство, а при сильном отёке — обязательно обратиться к врачу.

Гадюки: осенние прогулки с риском

В тёплые осенние дни гадюки выходят на открытые прогретые места. Обычно они стараются не встречаться с человеком и уползают при первых вибрациях от шагов.

Никаких народных методов

Россиянам разъяснили порядок действий при укусе гадюки

Если избежать укуса не удалось, нельзя перевязывать ранку или пытаться высосать яд. Необходимо вызвать скорую помощь, постараться меньше двигаться, чтобы замедлить распространение яда, принять антигистаминное средство и пить больше жидкости.

Лоси в черте города

С наступлением осени увеличивается вероятность встретить лося даже в городской среде. Но в любом случае лось вряд ли начнёт сам нападать на человека. Главное — не нужно его провоцировать, пугать, пытаться сфотографировать или покормить. Лучше просто постараться тихо исчезнуть из его поля зрения.

Новая угроза: пауки-осы

Пауки-осы стремительно распространяются по России. Уже зафиксировано их появление в двадцати регионах, включая детские площадки. Их укус по силе сравним с жалом осы, но в отдельных случаях может вызвать тяжёлые аллергические реакции и даже анафилактический шок.

Уточнения

Живо́тные — выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

