Эти животные превращают московскую осень в квест на выживание: лес как будто сам приходит в столицу

С началом сентября в Москве и Подмосковье появляется множество торговых палаток с фруктами и бахчевыми. Они привлекают ос, а следом за ними приходят и шершни. Эти насекомые считаются более опасными: их укус болезненный и может вызвать серьёзную аллергическую реакцию.
Чтобы избежать укуса, достаточно спокойно отойти в сторону. Если нападение всё же произошло, специалисты рекомендуют сразу принять антигистаминное средство, а при сильном отёке — обязательно обратиться к врачу.
В тёплые осенние дни гадюки выходят на открытые прогретые места. Обычно они стараются не встречаться с человеком и уползают при первых вибрациях от шагов.
Россиянам разъяснили порядок действий при укусе гадюки
Если избежать укуса не удалось, нельзя перевязывать ранку или пытаться высосать яд. Необходимо вызвать скорую помощь, постараться меньше двигаться, чтобы замедлить распространение яда, принять антигистаминное средство и пить больше жидкости.
С наступлением осени увеличивается вероятность встретить лося даже в городской среде. Но в любом случае лось вряд ли начнёт сам нападать на человека. Главное — не нужно его провоцировать, пугать, пытаться сфотографировать или покормить. Лучше просто постараться тихо исчезнуть из его поля зрения.
Пауки-осы стремительно распространяются по России. Уже зафиксировано их появление в двадцати регионах, включая детские площадки. Их укус по силе сравним с жалом осы, но в отдельных случаях может вызвать тяжёлые аллергические реакции и даже анафилактический шок.
