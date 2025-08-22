Миллион пластиковых конфет в день: рацион океанских великанов — катастрофа всемирного маштаба

Серые киты у побережья Калифорнии ежедневно проглатывают до 21 млн пластика

Серые киты, живущие у побережья Калифорнии, Мексики и Британской Колумбии, ежедневно вместе с пищей проглатывают миллионы микроскопических частиц пластика. К такому выводу пришли специалисты Университета Орегона, изучив состояние 230 животных.

Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain горбатый кит, хвост

Что ели киты на самом деле

Основной рацион серых китов составляет зоопланктон. Именно его исследователи выбрали для анализа: сначала выяснили калорийность рациона, затем — количество содержащихся в нем микропластиковых частиц.

Пластик в зоопланктоне

По словам исследовательницы Лизы Хильдебранд, в зоопланктоне удалось обнаружить 418 разновидностей частиц, при этом более половины из них оказались пластиковыми волокнами. Полученные данные сопоставили с энергетическими потребностями самки серого кита в период беременности и выкармливания потомства.

Миллионы частиц каждый день

Результаты оказались тревожными: ежедневно животное получает от 6,5 до 21 млн микроскопических полимеров вместе с планктоном. Так как пластик не разлагается в естественной среде, подобное «питание» наносит колоссальный ущерб не только самим китам, но и всей экосистеме океана.

