Миллион пластиковых конфет в день: рацион океанских великанов — катастрофа всемирного маштаба

Серые киты, живущие у побережья Калифорнии, Мексики и Британской Колумбии, ежедневно вместе с пищей проглатывают миллионы микроскопических частиц пластика. К такому выводу пришли специалисты Университета Орегона, изучив состояние 230 животных.
Основной рацион серых китов составляет зоопланктон. Именно его исследователи выбрали для анализа: сначала выяснили калорийность рациона, затем — количество содержащихся в нем микропластиковых частиц.
По словам исследовательницы Лизы Хильдебранд, в зоопланктоне удалось обнаружить 418 разновидностей частиц, при этом более половины из них оказались пластиковыми волокнами. Полученные данные сопоставили с энергетическими потребностями самки серого кита в период беременности и выкармливания потомства.
Результаты оказались тревожными: ежедневно животное получает от 6,5 до 21 млн микроскопических полимеров вместе с планктоном. Так как пластик не разлагается в естественной среде, подобное «питание» наносит колоссальный ущерб не только самим китам, но и всей экосистеме океана.
Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
