Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыта тайна: когда автодилеры действительно снижают цены на подержанные авто
Министерство обороны США заявило о срочных закупках кобальта — Zero Hedge
С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут временно заменять врачей — Госдума
Морковь, свекла и редис дают урожай при подзимнем посеве
Обладательница Оскара Майки Мэдисон отказалась следовать правилам Голливуда
Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем
Ферментация какао-бобов: учёные раскрыли тайну идеального вкуса шоколада
Эксперты предрекают закат турецкого all inclusive: названа причина
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья

Миллион пластиковых конфет в день: рацион океанских великанов — катастрофа всемирного маштаба

Серые киты у побережья Калифорнии ежедневно проглатывают до 21 млн пластика
1:24
Зоосфера

Серые киты, живущие у побережья Калифорнии, Мексики и Британской Колумбии, ежедневно вместе с пищей проглатывают миллионы микроскопических частиц пластика. К такому выводу пришли специалисты Университета Орегона, изучив состояние 230 животных.

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Что ели киты на самом деле

Основной рацион серых китов составляет зоопланктон. Именно его исследователи выбрали для анализа: сначала выяснили калорийность рациона, затем — количество содержащихся в нем микропластиковых частиц.

Пластик в зоопланктоне

По словам исследовательницы Лизы Хильдебранд, в зоопланктоне удалось обнаружить 418 разновидностей частиц, при этом более половины из них оказались пластиковыми волокнами. Полученные данные сопоставили с энергетическими потребностями самки серого кита в период беременности и выкармливания потомства.

Миллионы частиц каждый день

Результаты оказались тревожными: ежедневно животное получает от 6,5 до 21 млн микроскопических полимеров вместе с планктоном. Так как пластик не разлагается в естественной среде, подобное «питание» наносит колоссальный ущерб не только самим китам, но и всей экосистеме океана.

Уточнения

Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут временно заменять врачей — Госдума
Морковь, свекла и редис дают урожай при подзимнем посеве
Обладательница Оскара Майки Мэдисон отказалась следовать правилам Голливуда
Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем
Ферментация какао-бобов: учёные раскрыли тайну идеального вкуса шоколада
Эксперты предрекают закат турецкого all inclusive: названа причина
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Специалисты: кривые и дугообразные дорожки делают сад визуально больше
Станислав Садальский рассказал, что Волочкова позвонила ему в 3 часа ночи
У жительницы Пекина обнаружили в глазу паразитических червей Thelazia callipaeda
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.