Тайна морского чудовища: оружие, которое помогает охотиться и губит

Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов

Название рыбы-пилы (Pristidae) напрямую связано с её внешностью. Удлинённый рострум с острыми зубцами похож на саблю или инструмент для распила. Этот орган служит ей и оружием, и инструментом для охоты. Но за впечатляющим обликом скрывается трагическая реальность: сегодня рыбы-пилы оказались на грани исчезновения, став жертвами рыболовства, разрушения мест обитания и случайного прилова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыба-пила в океане

Родственники акул и скатов

Рыбы-пилы относятся к хрящевым рыбам, как и акулы со скатами. В семействе Pristidae выделяют два рода.

Pristis — сюда входят обыкновенная рыба-пила (Pristis pristis), трезубец-пила (Pristis pectinata) и карликовая (Pristis clavata).

Anoxypristis — представлена остроконечной рыбой-пилой (Anoxypristis cuspidata).

Как узнать рыбу-пилу

Крупные виды достигают 5–7 метров, из которых до трети приходится на рострум. Мелкие остаются в пределах 2,5–3 метров. Тело вытянутое, сверху серое или коричневое, снизу светлое — типичная маскировка хищников. Широкие грудные плавники напоминают скатов, а хвост с более крупной верхней лопастью сближает их с акулами. Кожа покрыта мелкими зубчиками, защищающими от паразитов.

Зачем рыбе пила

Рострум — универсальный инструмент. С помощью особых рецепторов (ампулы Лоренцини) рыба улавливает слабейшие электрические импульсы живых организмов. Это позволяет находить добычу даже в мутной воде и на глубине. При атаке рыба-пила резко машет рострумом, оглушая стаи рыб или выкапывая ракообразных из песка. В случае опасности оружие становится средством защиты: удары мощного «лезвия» могут нанести серьёзные травмы.

Где живут рыбы-пилы

Ареал охватывает тропические и субтропические воды Атлантики, Индийского и Тихого океанов. Их можно встретить у побережья Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и Австралии. Особенно комфортно они чувствуют себя в лагунах, мангровых зарослях и устьях рек, нередко поднимаясь вверх по течению на десятки километров. Так, обыкновенная рыба-пила встречается даже в Амазонке.

Рацион и образ жизни

Рыбы-пилы охотятся ночью, днём предпочитают зарываться в песок. Их меню составляют донные рыбы, крабы, креветки, кальмары. Рострум помогает «выбить» добычу из грунта или дезориентировать рыбу в стае. Несмотря на грозный вид, рыбы-пилы не агрессивны к человеку, но при угрозе способны защищаться.

Размножение

Эти животные яйцеживородящие: эмбрионы развиваются в яйцах внутри самки, и на свет появляются уже полностью сформированные детёныши длиной 60–90 см. Чтобы не поранить мать, их «пилы» покрыты мягкой оболочкой, которая отпадает через несколько дней. В помёте бывает до 20 малышей, и с первых минут жизни они самостоятельны.

Хищники

Главную угрозу представляют акулы — тигровая, молот и бычья, а также морские крокодилы в солоноватых водах. Молодь может стать добычей барракуд и крупных окуней. Взрослые рыбы-пилы почти не имеют врагов благодаря размерам и оружию.

Вид на грани исчезновения

Рыбы-пилы входят в число самых уязвимых морских животных. Международный союз охраны природы относит их к видам под угрозой исчезновения. Причины — случайный прилов (рострум легко запутывается в сетях), разрушение прибрежных экосистем и браконьерство: ростры ценятся как трофеи. Из-за этих факторов мало кто из рыб доживает до своего естественного возраста — 30–50 лет.

Охрана и надежда

Сегодня все виды рыбы-пилы включены в Приложение I Конвенции CITES, запрещающей международную торговлю. Они также защищены Конвенцией о мигрирующих видах. В разных странах создаются морские заповедники, вводятся ограничения на лов и программы по сохранению среды обитания.

Судьба этих животных зависит от того, насколько человечество сможет сохранить мангровые леса и прибрежные зоны. Ведь исчезновение рыбы-пилы станет невосполнимой потерей для океанской экосистемы.

Уточнения

Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.

