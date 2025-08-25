Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свежий хлеб будет всегда под рукой: вот 3 способа получения вкусного дополнения к еде
В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92 населению
Диетолог Михалева предупреждает: 5 ошибок в питании тормозят похудение — избегайте их
Секреты системы охлаждения: как выбрать правильный антифриз и не угробить мотор
Шокирующая сумма: во сколько обходится проведение Новой волны
Засуха уничтожает пасеки: Болгарский мёд дорожает из-за катастрофической смертности пчёл
Билеты из Новосибирска в Дубай на Новый год от 27,6 тыс. руб. — данные S7 Airlines
Проверенные способы удержания влаги в теплице: мульча, капельный полив и притенение
Учёные из CityUHK создали транзисторы, способные преодолеть пределы закона Мура

Тайна морского чудовища: оружие, которое помогает охотиться и губит

Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
Зоосфера

Название рыбы-пилы (Pristidae) напрямую связано с её внешностью. Удлинённый рострум с острыми зубцами похож на саблю или инструмент для распила. Этот орган служит ей и оружием, и инструментом для охоты. Но за впечатляющим обликом скрывается трагическая реальность: сегодня рыбы-пилы оказались на грани исчезновения, став жертвами рыболовства, разрушения мест обитания и случайного прилова.

Рыба-пила в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба-пила в океане

Родственники акул и скатов

Рыбы-пилы относятся к хрящевым рыбам, как и акулы со скатами. В семействе Pristidae выделяют два рода.

  • Pristis — сюда входят обыкновенная рыба-пила (Pristis pristis), трезубец-пила (Pristis pectinata) и карликовая (Pristis clavata).

  • Anoxypristis — представлена остроконечной рыбой-пилой (Anoxypristis cuspidata).

Как узнать рыбу-пилу

Крупные виды достигают 5–7 метров, из которых до трети приходится на рострум. Мелкие остаются в пределах 2,5–3 метров. Тело вытянутое, сверху серое или коричневое, снизу светлое — типичная маскировка хищников. Широкие грудные плавники напоминают скатов, а хвост с более крупной верхней лопастью сближает их с акулами. Кожа покрыта мелкими зубчиками, защищающими от паразитов.

Зачем рыбе пила

Рострум — универсальный инструмент. С помощью особых рецепторов (ампулы Лоренцини) рыба улавливает слабейшие электрические импульсы живых организмов. Это позволяет находить добычу даже в мутной воде и на глубине. При атаке рыба-пила резко машет рострумом, оглушая стаи рыб или выкапывая ракообразных из песка. В случае опасности оружие становится средством защиты: удары мощного «лезвия» могут нанести серьёзные травмы.

Где живут рыбы-пилы

Ареал охватывает тропические и субтропические воды Атлантики, Индийского и Тихого океанов. Их можно встретить у побережья Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и Австралии. Особенно комфортно они чувствуют себя в лагунах, мангровых зарослях и устьях рек, нередко поднимаясь вверх по течению на десятки километров. Так, обыкновенная рыба-пила встречается даже в Амазонке.

Рацион и образ жизни

Рыбы-пилы охотятся ночью, днём предпочитают зарываться в песок. Их меню составляют донные рыбы, крабы, креветки, кальмары. Рострум помогает «выбить» добычу из грунта или дезориентировать рыбу в стае. Несмотря на грозный вид, рыбы-пилы не агрессивны к человеку, но при угрозе способны защищаться.

Размножение

Эти животные яйцеживородящие: эмбрионы развиваются в яйцах внутри самки, и на свет появляются уже полностью сформированные детёныши длиной 60–90 см. Чтобы не поранить мать, их «пилы» покрыты мягкой оболочкой, которая отпадает через несколько дней. В помёте бывает до 20 малышей, и с первых минут жизни они самостоятельны.

Хищники

Главную угрозу представляют акулы — тигровая, молот и бычья, а также морские крокодилы в солоноватых водах. Молодь может стать добычей барракуд и крупных окуней. Взрослые рыбы-пилы почти не имеют врагов благодаря размерам и оружию.

Вид на грани исчезновения

Рыбы-пилы входят в число самых уязвимых морских животных. Международный союз охраны природы относит их к видам под угрозой исчезновения. Причины — случайный прилов (рострум легко запутывается в сетях), разрушение прибрежных экосистем и браконьерство: ростры ценятся как трофеи. Из-за этих факторов мало кто из рыб доживает до своего естественного возраста — 30–50 лет.

Охрана и надежда

Сегодня все виды рыбы-пилы включены в Приложение I Конвенции CITES, запрещающей международную торговлю. Они также защищены Конвенцией о мигрирующих видах. В разных странах создаются морские заповедники, вводятся ограничения на лов и программы по сохранению среды обитания.

Судьба этих животных зависит от того, насколько человечество сможет сохранить мангровые леса и прибрежные зоны. Ведь исчезновение рыбы-пилы станет невосполнимой потерей для океанской экосистемы.

Уточнения

Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе
Красота и стиль
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Сделка на миллионы: Рита Дакота продала недвижимость в Москве, включая квартиру и машину
Морозильник работает на износ? Эта хитрость продлит ему жизнь
Грязь грязью, а ремонт — по расписанию: метод, который спасёт трансмиссию, даже если авто увязло по колёса
Уролог Мартазинова: кровь в моче — первый и главный симптом рака мочевого пузыря
Лимонное дерево сбрасывает цветы? Виновата невидимая ошибка с ветками
От жары до горного холода и от уличной еды до ресторанов: как подготовиться к поездке в Индию
Тайны материнства: как Валентина Иванова справляется без Тимати с новорождённой дочерью
Водителям напомнили о видах надписей на авто, за которые можно получить штраф
Молочные реки, горькие берега: кто спас Чекмагушевский завод в Башкирии от забвения
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.