Игра с мухой может обернуться кошмаром: скрытые риски кошачьих развлечений с насекомыми

Мухи, моль и бабочки не вредят кошкам при поедании, говорят ветеринары

Каждый хозяин кошки хотя бы раз наблюдал сцену: питомец ловко охотится за мухой или мотыльком, с азартом гоняется по комнате и, наконец, проглатывает свою "добычу". На первый взгляд это выглядит невинно, ведь кошки — прирождённые охотники. Но стоит ли беспокоиться, если ваш пушистый друг съест насекомое?

Обычная охота: когда поводов для паники нет

Большинство летающих и ползающих насекомых — безвредны для кошек. Мухи, бабочки, моль и даже небольшие жуки редко причиняют вред, разве что становятся временным развлечением. Экзоскелет некоторых насекомых (например, тараканов или кузнечиков) может вызвать лёгкое расстройство желудка, но чаще всего ограничивается рвотой или поносом, которые быстро проходят.

Кошки — хищники по природе, и даже домашние питомцы сохраняют охотничьи инстинкты. Поедание насекомых для них — не только "игра", но и своеобразная тренировка, позволяющая реализовать врождённое поведение.

Когда насекомые могут быть опасны

Однако не все насекомые одинаково безопасны. Существуют виды, которые представляют реальную угрозу:

Пауки: большинство из них безвредны, но ядовитые (например, каракурт или отшельник) могут вызвать серьёзное отравление, некроз тканей и даже угрозу жизни.

большинство из них безвредны, но ядовитые (например, каракурт или отшельник) могут вызвать серьёзное отравление, некроз тканей и даже угрозу жизни. Блохи: при поедании заражённых блох кошка рискует получить кишечных паразитов (глистов). Это грозит потерей веса, диареей и ухудшением общего состояния.

при поедании заражённых блох кошка рискует получить кишечных паразитов (глистов). Это грозит потерей веса, диареей и ухудшением общего состояния. Тараканы и комары: могут быть переносчиками гельминтов, что делает регулярную дегельминтизацию крайне важной.

могут быть переносчиками гельминтов, что делает регулярную дегельминтизацию крайне важной. Пчёлы, осы и шмели: их укусы и ужаливания чаще происходят во время игры, а не после проглатывания. Но если жало попадёт в пасть или горло, возможно сильное воспаление или отёк, который мешает дыханию.

их укусы и ужаливания чаще происходят во время игры, а не после проглатывания. Но если жало попадёт в пасть или горло, возможно сильное воспаление или отёк, который мешает дыханию. Скорпионы и ядовитые насекомые в тропиках: для кошек они смертельно опасны. В таких случаях требуется срочная ветеринарная помощь.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Если кошка съела насекомое, хозяину важно наблюдать за её состоянием. Тревожные признаки:

рвота, которая не проходит в течение суток;

сильная вялость и апатия;

затруднённое дыхание или отёк морды;

отказ от еды и воды;

судороги или дезориентация.

При появлении хотя бы одного симптома нужно срочно обратиться к ветеринару.

Как снизить риски

Регулярная обработка от паразитов: дегельминтизация по схеме, назначенной ветеринаром, снижает риск заражения глистами.

дегельминтизация по схеме, назначенной ветеринаром, снижает риск заражения глистами. Чистота дома: чем меньше тараканов и мух в квартире, тем меньше вероятность, что кошка решит их "продегустировать".

чем меньше тараканов и мух в квартире, тем меньше вероятность, что кошка решит их "продегустировать". Безопасные инсектициды: никогда не используйте агрессивные химические средства, которые могут попасть в организм животного. Лучше выбирать натуральные и нетоксичные препараты.

никогда не используйте агрессивные химические средства, которые могут попасть в организм животного. Лучше выбирать натуральные и нетоксичные препараты. Знание местной фауны: если вы живёте в регионе, где встречаются опасные насекомые, змеи или скорпионы, стоит ограничивать свободный выгул питомца.

В большинстве случаев кошка, съевшая насекомое, не пострадает. Для неё это естественное поведение, часть охотничьего инстинкта. Но нельзя забывать о возможных рисках: паразитах, ядовитых пауках и жалящих насекомых.

