Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты

Арапайма достигает 4,5 метра и 300 кг, дышит воздухом и живёт в Амазонке
3:23
Зоосфера

Южноамериканская мифология хранит множество историй, и одна из самых ярких связана с появлением арапаймы. По преданию, юноша по имени Пираруку, воин племени Вайас, осмелился бросить вызов богам и отверг их волю. В наказание бог грома и богиня водных потоков пронзили его сердце молнией. Тело Пираруку исчезло в реке, а сам он превратился в огромную рыбу с мощной головой, длинным тёмным телом и красноватым хвостом.

Странная рыба
Фото: reddit
Странная рыба

Сегодня бразильцы по-прежнему называют её пираруку, перуанцы — пайче, а в мире рыба известна как арапайма (Arapaima gigas).

Один из гигантов пресных вод

Арапайма — эндемик Амазонки и крупнейших рек северной части Южной Америки. Это одна из самых больших пресноводных костистых рыб на планете. Средние размеры впечатляют: около 2,5 метров и до 200 кг веса. Но известны и рекордные экземпляры длиной до 4,5 метров и массой около 300 кг.

Неудивительно, что в аквариумах мира арапайма стала настоящей "звездой", хотя содержание такого гиганта требует огромных пространств.

Рыба, которая дышит воздухом

Главная особенность арапаймы в том, что она умеет дышать не только жабрами, но и атмосферным воздухом. Её плавательный пузырь устроен как лёгкое и соединён с ротовой полостью.

Благодаря этому рыба может провести вне воды до суток, если окажется в пересохшем или бедном кислородом водоёме во время разливов Амазонки. Но под водой ей всё равно приходится подниматься на поверхность каждые 10-20 минут, чтобы вдохнуть.

Такое приспособление делает арапайму настоящим "выживальщиком" тропических вод.

Охотник и акробат

Несмотря на свои размеры, арапайма — проворный хищник. Она питается рыбой, но способна и на более смелые трюки. Известно, что эта гигантская рыба может выпрыгивать из воды почти на два метра, чтобы схватить птицу.

В её пасти 88 небольших конических зубов, которые помогают удерживать скользкую добычу.

Вид на грани исчезновения

В XX веке арапайма чуть не исчезла из-за чрезмерного промысла. В 1990-х популяция резко сократилась: мясо этой рыбы ценилось высоко, и браконьеры не щадили рек.

Ситуацию удалось изменить только благодаря экологическим программам и усилиям местных сообществ. Рыбакам разрешили вылавливать лишь ограниченное количество взрослых особей, а охрана природных территорий помогла восстановить популяцию.

Сокровище для жителей Амазонии

Сегодня арапайма снова играет ключевую роль в жизни людей, живущих вдоль Амазонки. Это не только источник пищи, но и важная часть экономики. Регулируемый лов позволяет поддерживать баланс между традиционным образом жизни и сохранением вида.

Местные жители видят в арапайме не только продукт питания, но и часть культурного наследия. Этот гигант стал символом выживания и силы природы.

Уточнения

Амазо́нка — крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности. Протекает по Южной Америке.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
