Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фруктовые кислоты против огрубевшей кожи: новый метод педикюра набирает популярность
Тренеры объясняют: частое использование пояса ослабляет мышцы живота
НАФИ: россиян при выборе жилья привлекают развитая инфраструктура и транспортная доступность
Суд в Москве запретил мем из фильма Большой куш с фразой о цыганах
Отстоянная вода с лимонной кислотой улучшает здоровье комнатных растений
Авиакомпании манипулируют ценами: эксперт раскрывает секреты выгодной покупки
В небе над Омском появилось уникальное явление после запуска Союза
Дешёвая обувь влияет на осанку и позвоночник — предупреждение врачей
В Праге только один из десяти грабителей домов оказывается задержанным

Зачем кошки смывают любовь: мрачная сторона кошачьей чистоплотности

Кошки умываются после ласки, чтобы убрать чужой запах с шерсти, объясняют ветеринары
4:00
Зоосфера

Практически каждый хозяин сталкивался с этим моментом: вы гладите кошку, она довольно урчит, а потом вдруг отворачивается и начинает тщательно вылизывать себя. Первое желание — обидеться и решить, что питомцу неприятно ваше прикосновение. Но всё не так просто: у такого поведения есть целый ряд объяснений — от самых милых до медицинских.

Кошка умывается
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка умывается

Знак признательности и взаимной заботы

У кошек существует ритуал взаимного вылизывания — аллогруминг. Так они выражают дружбу, сплочённость и доверие. Когда кошка начинает умываться после того, как вы её приласкали, она может воспринимать ваши действия как элемент этого ритуала. Грубо говоря, она "отвечает взаимностью": вы её погладили — она себя вылизала или лизнула вас в ответ.

Снятие зуда и раздражения

Иногда поглаживание затрагивает участок кожи, где у кошки есть зуд или микроповреждение. Ваши прикосновения усиливают ощущение, и животное инстинктивно пытается его облегчить с помощью языка. Причинами могут быть:

  • укусы блох или клещей;
  • аллергия;
  • кожные заболевания;
  • мелкие ранки или раздражения.

Если кошка слишком активно чешется или кусает себя в одном месте, стоит показать её ветеринару.

Синдром гиперестезии

Редкое, но возможное объяснение — синдром гиперчувствительности (Feline Hyperesthesia Syndrome). Это неврологическое состояние, при котором кошка болезненно реагирует на прикосновения, особенно в районе поясницы. Животное может резко умываться, кусать себя, вилять хвостом или даже нападать на хозяина. Заболевание полностью не излечивается, но корректируется терапией.

Инстинкт избавления от запаха

Кошки чрезвычайно чувствительны к запахам. В природе они стараются не оставлять на себе посторонних ароматов, чтобы не привлекать хищников или не отпугнуть добычу. Когда вы гладите кошку, на шерсти остаётся ваш запах или запах косметики, и животное торопится "смыть" его, чтобы восстановить привычный аромат своей шерсти.

Нежелание продолжать контакт

Не все кошки одинаково любят ласку. Некоторые ограничивают физический контакт, хотя и остаются общительными. Если питомец после поглаживания уходит умываться, это может быть его вежливый способ сказать: "На сегодня достаточно". Особенно часто такое бывает, если вы гладили кошку слишком долго или в зонах, которые ей неприятны (живот, лапы, хвост).

Стремление к порядку и чистоте

Кошки — настоящие перфекционисты в уходе за шерстью. Ваши прикосновения могли слегка взъерошить их идеальную "причёску", и кошка торопится всё исправить. Иногда животное умывается после того, как его погладили руками с запахом еды или после того, как вы дотронулись до него в момент, когда шерсть была особенно чистой.

Когда стоит насторожиться

Обычно вылизывание после поглаживания — нормальное поведение. Но если оно сопровождается агрессией, чрезмерным выкусыванием шерсти, появлением залысин или постоянным беспокойством, стоит проконсультироваться с ветеринаром. Возможные причины: дерматологические проблемы, паразиты, аллергии или неврологические нарушения.

Когда кошка умывается после ваших ласк, это вовсе не значит, что ей неприятно. Чаще всего это:

  • проявление благодарности;
  • инстинктивное очищение от запаха;
  • способ снять зуд;
  • стремление сохранить порядок в шерсти.

Важно наблюдать за общим поведением животного. Если кошка здорова и довольна, её "ритуал умывания" — всего лишь ещё один штрих в её кошачьей логике, который делает наших питомцев такими загадочными и любимыми.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок
Домашние животные
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Кошки умываются после ласки, чтобы убрать чужой запах с шерсти, объясняют ветеринары
Дешёвая обувь влияет на осанку и позвоночник — предупреждение врачей
В Праге только один из десяти грабителей домов оказывается задержанным
Автоспециалисты предупредили, что нерегулярная мойка приводит к коррозии кузова
Доктор Инго Фробозе: пот во время тренировки не является показателем сжигания жира
Аврора Киба вернулась из Лондона в Москву, чтобы быть ближе к Григорию Лепсу
Как работают ментоловые блески для губ: мгновенный объём и ухаживающий эффект
Легкие и воздушные булочки: лимонная газировка делает тыквенные булочки пышными
Сыну Сергея Бодрова не хватило средств для выкупа легендарного внедорожника отца
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.