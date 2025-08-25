Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мангал в саду: что таится рядом с огнём и почему кошка рискует жизнью

Перец, горчица и цитрусовые помогают отпугнуть кошку от мангала
3:07
Зоосфера

Летом запах жареного мяса и дыма притягивает не только людей, но и животных. Любопытная кошка вполне может подойти слишком близко к барбекю, чтобы "украсть" кусочек или просто из интереса. Однако рядом с мангалом её подстерегает множество опасностей.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Главный риск — ожоги от жара, углей или пламени. Но это не единственная угроза. Опасными могут быть и острые инструменты, зажигалки, а также остатки пищи со специями, которые вызывают отравления и расстройства пищеварения. Именно поэтому так важно не подпускать питомца к барбекю и зоне готовки.

Первый шаг — внимательность хозяина

Самое простое и главное правило — никогда не оставлять барбекю без присмотра. Как только кошка или собака получает доступ к огню или горячему металлу, риск травмы возрастает многократно. Поэтому во время приготовления у гриля всегда должен находиться взрослый, который присмотрит и за едой, и за любопытными гостями.

Два простых репеллента

Существуют натуральные и безопасные способы отучить кошку подходить к барбекю. Для этого подойдут самые обычные продукты, которые есть почти на каждом летнем столе.

  • Перец. Его запах неприятен для кошек и отпугивает их.

  • Горчица. Ещё одна приправа с резким ароматом, которая не нравится животным.

Достаточно оставить эти продукты рядом с грилем, чтобы питомец держался подальше.

Другие способы отпугнуть кошку

Кроме приправ, можно использовать и другие средства.

  • Цитрусовые. Запах лимона или апельсина действует на кошек как естественный барьер.

  • Чеснок. Его аромат тоже не по вкусу четвероногим.

  • Эфирные масла. Несколько капель на полотенце рядом с барбекю могут отпугнуть кошку. Особенно эффективны масла лаванды, мандарина и лемонграсса.

Однако важно помнить: не все эфирные масла безопасны для животных. Некоторые из них токсичны. Ветеринары предупреждают, что применять можно только проверенные масла и в минимальном количестве. Лучше заранее проконсультироваться со специалистом, если вы планируете такой метод.

Барбекю без стресса и риска

Организовать безопасный пикник можно, если сочетать простые правила:

  • всегда следить за огнём и горячим оборудованием;

  • хранить инструменты и продукты вне досягаемости питомца;

  • использовать натуральные отпугивающие средства;

  • помнить, что здоровье животного важнее угощения со стола.

Таким образом, кошка не пострадает, а вы сможете спокойно наслаждаться барбекю.

Любопытство кошек иногда приводит их прямо к барбекю, где их подстерегает масса опасностей. Но хозяину достаточно проявить внимание и использовать простые натуральные средства — и питомец будет в безопасности. Барбекю останется удовольствием для всей семьи, а не источником лишних забот.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
