Психологическая атака: как тараканы отравляют сон, вызывают тревогу и доводят до стрессов

4:34
Зоосфера

Тараканы у большинства людей вызывают брезгливость, но дело не только в неприятном внешнем виде. Эти насекомые несут реальную угрозу для здоровья: они переносят бактерии, вирусы и грибки, загрязняют пищу и поверхности, усиливают аллергии и провоцируют приступы астмы. Особенно уязвимы дети и люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Тараканы на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тараканы на кухне

Кто такие тараканы

Тараканы относятся к семейству Blattidae. Интересно, что к ним теперь относят и термитов — раньше они выделялись в отдельный отряд, но генетика показала: у этих насекомых общий предок. Их объединяет ротовой аппарат, похожий на миниатюрную мясорубку, и сходство в нервной системе. И тараканы, и термиты отличаются выносливостью, адаптивностью и способностью быстро заселять новые территории.

Виды тараканов

В разных странах встречаются свои "лидеры" среди тараканов. 

  • Германский таракан (Blattella germanica) — небольшой (1,5-2 см), бежево-коричневый с двумя тёмными полосами на спине. Живёт на кухнях, ванных и подвалах, быстро размножается.

  • Американский таракан (Periplaneta americana) — крупный (до 4 см), красновато-коричневый. Чаще встречается на юге страны, любит тёплые влажные помещения.

  • Восточный таракан (Blatta orientalis) — тёмный, почти чёрный, размером 2-3 см. Предпочитает подвалы и канализацию.

  • Полосатый таракан (Supella longipalpa) — мелкий (1,5-2 см), со светлыми полосками. Любит сухие и тёплые места, например около техники.

Чем они опасны для человека

1. Загрязнение пищи и поверхностей.
Тараканы — всеядные насекомые. Они обитают в мусорных баках, канализации и других антисанитарных местах, а потом перемещаются на наши кухни и столы. Переносят сальмонеллу, кишечную палочку, грибки. Всего у тараканов выявлено до 33 видов бактерий, вирусы и паразиты. Это может вызвать пищевые отравления, диарею и инфекции ЖКТ.

2. Распространение болезней.
Хотя тараканы не являются прямыми переносчиками, как комары, в их организме находят возбудителей дизентерии, брюшного тифа, гастроэнтерита. В лабораторных условиях у них выявляли вирусы полиомиелита и гепатита А.

3. Аллергия и астма.
Слюна, фекалии и частицы хитина после линьки содержат белки-аллергены. Они попадают в воздух и вызывают чихание, кашель, приступы астмы. Особенно страдают дети.

4. Риск инфицирования ран.
Попадая на кожу или открытые раны, тараканы способны занести патогенные микроорганизмы, что вызывает воспаления.

5. Психологическое давление.
Даже мысль о тараканах вызывает стресс у людей с блаттофобией (страхом тараканов). Их присутствие приводит к тревожности, нарушению сна и повышенной раздражительности.

Как защититься от тараканов

Соблюдать чистоту.
Регулярно мыть поверхности, убирать остатки пищи и крошки, хранить продукты в закрытых контейнерах. Устранить протечки воды и не оставлять стоячую воду.

Устранить укрытия.
Заделать щели в стенах и плинтусах, убрать ненужный картон и бумагу, за которыми любят прятаться тараканы.

Использовать ловушки и приманки.
Липкие ловушки помогают определить места активности. Инсектицидные гели и порошки воздействуют на колонию постепенно.

Аэрозольные инсектициды.
Подходят для быстрой обработки, но не решают проблему при серьёзном заражении и могут быть токсичны для людей и животных.

Натуральные средства.
Диатомовая земля и борная кислота губительны для тараканов, но относительно безопасны для человека.

Обращение к специалистам.
Если заражение масштабное, лучше довериться службе дезинсекции. Они используют фумигацию и другие профессиональные методы, которые действуют даже в труднодоступных местах.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
