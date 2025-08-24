Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мирный великан океанов: 10 удивительных фактов о китовой акуле, которых вы точно не знали

Китовая акула достигает длины 18,5 метров и живёт до 150 лет
4:46
Зоосфера

Китовая акула (Rhincodon typus) — крупнейшая из всех рыб на планете. Её размеры впечатляют: средняя длина достигает 5-12 метров, но зафиксированы особи до 18,5 метров весом более 30 тонн — это примерно как пять слонов. Несмотря на устрашающее название и размеры, для человека она абсолютно безопасна. Гигант питается планктоном и мелкой рыбой, ежедневно фильтруя через себя тысячи литров воды.

Гигантская акула и дайвер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская акула и дайвер

Долгожители океанов

Китовые акулы могут прожить более века. Ранее учёные определяли их возраст по кольцам на позвонках, как у деревьев, но точность метода вызывала сомнения. В 2020 году удалось применить анализ углерода-14, что подтвердило: возраст этих акул может достигать 100-150 лет. Таким образом, китовая акула относится к числу долгожителей подводного мира.

Толстая кожа как броня

Кожа этого гиганта — одна из самых прочных и толстых в океане, её толщина достигает 15 сантиметров. Она защищает от паразитов и хищников. Уникальная структура поверхности, покрытой крошечными зубчиками, не позволяет бактериям и мелким организмам закрепляться. На основе этих особенностей учёные создают материалы для медицины и строительства, которые предотвращают размножение микробов без использования антибиотиков.

Белые звёзды на теле

Тело китовой акулы покрыто белыми пятнами, напоминающими звёздное небо. Рисунок у каждой особи уникален, как отпечатки пальцев у человека. Чтобы идентифицировать акул, учёные даже используют алгоритм, созданный для телескопа "Хаббл" при составлении карт звёздного неба.

Причина появления пятен остаётся загадкой. Предполагается, что они помогают в маскировке, защищают от ультрафиолета или связаны с поведением акул в группе.

Где живут и как путешествуют

Китовые акулы предпочитают тёплые воды температурой 21-30 °C и встречаются в тропиках и умеренных широтах. Обычно они плавают на глубине до 70 метров, но могут опускаться на километр и глубже.

Эти рыбы совершают впечатляющие миграции на тысячи километров. Зафиксирован случай перемещения более чем на 13 000 километров за три года. При этом акулы чаще всего путешествуют в одиночку.

Таинственное размножение

Размножение китовых акул остаётся малоизученным. Известно, что они рождают живых детёнышей длиной около 40-70 см, но наблюдать малышей удаётся крайне редко. Первое обнаруженное яйцо имело рекордный размер — 30 см. Половая зрелость наступает только к 30 годам, что делает процесс воспроизводства очень медленным и уязвимым.

Самки и редкие встречи с самцами

Подавляющее большинство встреч с китовыми акулами — это наблюдения беременных самок. Учёные предполагают, что некоторые районы, такие как Нингалу в Австралии или Исла-Мухерес в Мексике, служат своеобразными "курортами" для них: здесь достаточно пищи и комфортные условия. Поведение самцов остаётся загадкой — они встречаются крайне редко.

Медлительность как стратегия

Несмотря на размеры, китовые акулы плавают очень медленно — со скоростью около 5 км/ч. Их стратегия основана не на скорости, а на выносливости. Медленное движение помогает экономить энергию и эффективно фильтровать воду. Благодаря этому они могут преодолевать огромные расстояния без переутомления.

Ориентация по магнитным полям

Исследования показывают, что китовые акулы ориентируются в океане по магнитному полю Земли. Такой природный "GPS" помогает им проходить тысячи километров по прямым маршрутам, игнорируя течение и ветра. Этот феномен до конца не изучен, но очевидно, что магниторецепция играет ключевую роль в их миграциях.

Китовая акула — гигант океанов, который ломает стереотипы об акулах как о хищниках. Она медлительна, миролюбива, живёт более века и поражает учёных своим загадочным образом жизни. Чем больше открытий совершается о ней, тем яснее становится: океан хранит ещё множество тайн, которые только предстоит разгадать.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
