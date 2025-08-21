Это не случайность, а вердикт: о чем на самом деле говорит место, где спит ваш питомец

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперты: выбор кошкой места для сна говорит о её отношении к хозяину
1:17
Зоосфера

Кошки выбирают место для сна не случайно. Одни уютно устраиваются в ногах, другие — рядом с подушкой, а третьи и вовсе предпочитают отдельный уголок. На самом деле выбор места многое рассказывает о том, как питомец относится к хозяину.

Сон с питомцем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сон с питомцем

В изголовье

Если кошка спит возле головы и утром будит вас, трогая лапками или облизывая лицо — в её глазах вы настоящий соня. Такое поведение выражает заботу: питомец словно напоминает, что пора вставать.

В ногах

Кошки часто выбирают место у ног, ближе к краю кровати, если хозяин спит беспокойно и ворочается. Так животное минимизирует риск быть случайно задетым ночью, но при этом остаётся рядом.

У согнутых колен

Если питомец устраивается в районе колен, значит, он ищет защиты. В этом положении кошка чувствует себя в безопасности, словно в укрытии, которое создаёт тело хозяина.

Между хозяевами

Лечь между людьми кошка может по двум причинам:

  • она хочет больше внимания и стремится быть в центре событий;

  • иногда это проявление лёгкой ревности — питомец как бы "разделяет" хозяев, чтобы внимание доставалось именно ему.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

