Кошка голодает у полной миски не из-за капризов: хозяева сами совершают эту роковую ошибку

Зоосфера

Многие хозяева сталкиваются с парадоксальной ситуацией: миска наполовину полна, а питомец настойчиво требует добавки. На самом деле, у этого поведения есть несколько причин.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Свежесть важнее количества

Для кошки еда должна пахнуть аппетитно. Даже если корм ещё годен, спустя время он теряет аромат свежей пищи. Решение простое: добавьте сверху немного корма из упаковки — запах обновится, и животное снова проявит интерес.

Привычки и "капризы"

Если кот привык, что его кормят по первому требованию, он будет просить добавку, даже когда не голоден. Такое поведение формируется у питомцев, которых часто балуют хозяева.

Инстинкт запасливости

Кошка может сознательно оставлять часть еды в миске. Это особенно характерно для животных, которые долго остаются дома одни. Так они создают "запас" на случай, если свежей порции не будет. Убирать такой корм не стоит, пока он не испортился.

Однообразие и переедание

Когда рацион слишком однообразен или порции велики, питомец быстро теряет интерес. Решение — уменьшить количество корма и попробовать ввести новые продукты. Так еда станет для животного привлекательнее.

Неудобная миска

Иногда дело вовсе не в еде. Чувствительные усы кошки могут доставлять дискомфорт, если стенки миски слишком высокие или узкие. Ещё один фактор — неудобное место. Если миска стоит там, где постоянно ходят люди, питомец просто не чувствует себя в безопасности, чтобы спокойно поесть.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
