Животное с 30-килограммовыми рогами, которые каждый год отпадают зря

Каждую осень самцы лосей сбрасывают рога и ежегодно отращивают новые

Его называют "сохатым", "лесным конём" и даже "лесной коровой". Но при всей привычности образа, лось остаётся одним из самых загадочных животных тайги. Наука до сих пор не знает, кто был его прямым предком.

Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government Лось

Внешность и нрав

Многие считают лося несимпатичным: длинные тонкие ноги, массивное тело, горбатая холка и непропорционально крупная голова создают странный силуэт. Голос у него грубый, манеры — тоже: во время гона самцы могут без раздумий атаковать любого соперника.

Тем не менее лось избегает встреч с человеком. Почти всегда чует его издалека и старается уйти, так что увидеть сохатого в лесу — большая редкость, сравнимая с неожиданной встречей с медведем.

Человек и лось

Люди пытались и объезжать лосей, и доить. Второе оказалось куда успешнее: существуют лосиные фермы, где этих животных действительно доят.

А вот использовать лося как транспорт — идея провальная. Он слишком пуглив, неповоротлив, да и сидеть на широкой спине крайне неудобно.

Странные "наборы выживания"

Несмотря на внушительный вид, лось уступает лошади в выносливости: у него слабая терморегуляция и маленькое сердце относительно массы тела. Поэтому сохатый быстро утомляется.

Но при этом у него есть свои уникальные преимущества:

прекрасно плавает,

легко пробирается по болотам,

уверенно чувствует себя в густых зарослях.

Ежегодно лоси сбрасывают тяжёлые рога (до 30 кг) — иначе зимой им было бы совсем тяжело. А весной отращивают новые, которые нужны только для борьбы самцов во время гона. На заре эволюции лоси и вовсе были безрогими.

Загадка происхождения

Лоси и олени когда-то имели общего предка, выделившегося из группы жвачных около 40 млн лет назад. Но прямого предка современного лося наука так и не нашла. Ископаемый "широколобый лось" оказался лишь параллельной ветвью, чем-то вроде "двоюродного брата".

Известно лишь, что около 100 тысяч лет назад современные лоси уже обитали и в Европе, и в Америке.

Любопытно и происхождение названия: "сохатый" происходит от слова "соха". Хотя у оленей рога тоже ветвистые, это прозвище закрепилось исключительно за лосем.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

