Секретная суперспособность городских уток, о которой мало кто знает

Городские утки выбирают островки в водоёмах, чтобы услышать приближение хищников

Кажется странным: утки в городских прудах доверчивы, не слишком пугливы и, на первый взгляд, лёгкая добыча. Но при этом их численность только растёт. Почему же их не едят ни люди, ни кошки, ни даже бродячие собаки?

Люди и утки: негласный запрет

Поймать утку в городе проще простого — они подпускают близко. Но охотиться на них в населённых пунктах запрещено, да и сами люди воспринимают этих птиц почти как "полудомашних".

Кормим хлебом — значит, привыкли видеть их рядом. Идея есть городскую утку большинству кажется негигиеничной: "грязный пруд, паразиты, неизвестно что внутри". Так что даже мысль об утином шашлыке вызывает отвращение.

Почему кошки не охотятся

Для бродячих котов утка — слишком крупная добыча. К тому же она почти всегда в воде, а кошки, как известно, в воду лишний раз не полезут. Да и удержать взрослую утку кошке непросто.

А что с собаками

На первый взгляд, собаки могли бы без проблем добывать уток: воды они не боятся, и уж точно не побрезгуют. Но на деле поймать утку даже собаке почти невозможно.

В охоте собаки и человек работают в паре: собака приносит добычу, а не ловит её самостоятельно. Без охотника утка для пса слишком хитрая и быстрая.

Секрет утиного мозга

И вот тут главное: у уток особое устройство сна.

Они выбирают для отдыха островки посреди воды — чтобы слышать всплески приближающихся врагов.

Спят группами, чутко реагируя на любые подозрительные звуки.

А самое удивительное — утки спят "в полглаза".

Да-да, их мозг устроен так, что половина отдыхает, а другая остаётся настороже. При этом один глаз всегда открыт, а значит, опасность замечается мгновенно.

Именно поэтому городскую утку, даже сонную, почти невозможно подкрасться и поймать.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

