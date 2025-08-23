Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Румынский Transgaz отчитался об утроении чистой прибыли
Хлорсодержащие чистящие составы разрушают пластик оконного профиля
Физиотерапевт утверждает, что эти 5 упражнений с собственным весом помогут вам развить крепкий корпус
Органическая мульча улучшает структуру почвы и подавляет сорняки
Растопите шоколад, добавьте воду и арахисовое масло — готовим мусс без плиты
Историки подчёркивают: Апулия вобрала культуру греков, арабов и норманнов
Российский аппарат Бион-М2 с мышами, комарами и растениями запущен с Байконура
Автоэксперт Славнов назвал пять привычек водителей, ускоряющих износ машины
Периодическое голодание по-разному влияет на людей с ожирением и без него — исследование UBCO

Секретная суперспособность городских уток, о которой мало кто знает

Городские утки выбирают островки в водоёмах, чтобы услышать приближение хищников
2:01
Зоосфера

Кажется странным: утки в городских прудах доверчивы, не слишком пугливы и, на первый взгляд, лёгкая добыча. Но при этом их численность только растёт. Почему же их не едят ни люди, ни кошки, ни даже бродячие собаки?

Утка в пруду
Фото: freepik.com by montypeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утка в пруду

Люди и утки: негласный запрет

Поймать утку в городе проще простого — они подпускают близко. Но охотиться на них в населённых пунктах запрещено, да и сами люди воспринимают этих птиц почти как "полудомашних".

Кормим хлебом — значит, привыкли видеть их рядом. Идея есть городскую утку большинству кажется негигиеничной: "грязный пруд, паразиты, неизвестно что внутри". Так что даже мысль об утином шашлыке вызывает отвращение.

Почему кошки не охотятся

Для бродячих котов утка — слишком крупная добыча. К тому же она почти всегда в воде, а кошки, как известно, в воду лишний раз не полезут. Да и удержать взрослую утку кошке непросто.

А что с собаками

На первый взгляд, собаки могли бы без проблем добывать уток: воды они не боятся, и уж точно не побрезгуют. Но на деле поймать утку даже собаке почти невозможно.

В охоте собаки и человек работают в паре: собака приносит добычу, а не ловит её самостоятельно. Без охотника утка для пса слишком хитрая и быстрая.

Секрет утиного мозга

И вот тут главное: у уток особое устройство сна.

  • Они выбирают для отдыха островки посреди воды — чтобы слышать всплески приближающихся врагов.

  • Спят группами, чутко реагируя на любые подозрительные звуки.

  • А самое удивительное — утки спят "в полглаза".

Да-да, их мозг устроен так, что половина отдыхает, а другая остаётся настороже. При этом один глаз всегда открыт, а значит, опасность замечается мгновенно.

Именно поэтому городскую утку, даже сонную, почти невозможно подкрасться и поймать.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Периодическое голодание по-разному влияет на людей с ожирением и без него — исследование UBCO
Названы причины снижения эффективности автомобильных АКБ
Лечебные свойства гималайской соли не имеют научных доказательств
Зудина призналась, что никогда не чувствовала себя виноватой в разводе Табакова
Городские утки выбирают островки в водоёмах, чтобы услышать приближение хищников
Кения стремится продать больше чая на мировом рынке — Kenya News
97 из 100: Дмитриенко и Пересильд проверили совместимость в шоу Натальная карта
Опасная привычка за столом: эндокринолог рассказала о последствиях
Российский турист: экономика Сальвадора держится на нелегалах
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.