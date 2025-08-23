Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год
Ксения Бородина косвенно подтвердила, что прибегала к пластике
Учёные из Университета Аризоны нашли межзвёздную пыль в образцах с астероида Бенну

Маленькие собачки опаснее, чем кажется: декоративные породы против детей

Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
2:38
Зоосфера

Собаки и дети — обычно отличные друзья. Но есть породы, которые плохо переносят шум, суету и чрезмерное внимание малышей. Их характер требует особого подхода, а в некоторых случаях — и жёсткой дисциплины.

Акита-ину
Фото: commons.wikimedia.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

Если в семье есть дети, стоит тщательно выбирать питомца. Вот пять пород, которые вряд ли станут хорошими няньками.

1. Чехословацкая волчья собака

Эта редкая и эффектная порода — гибрид волка и немецкой овчарки. С виду — настоящий дикий зверь, и повадки соответствующие.

  • Не умеет лаять, вместо этого воет.

  • Очень упрямая и агрессивная.

  • Может напасть даже на хозяина, если сочтёт его поведение угрозой.

Для детей такие собаки особенно опасны: они не воспринимают ребёнка как "своего" и могут нанести серьёзный вред.

2. Акита-ину

Японская гордость, порода со сложным характером. Акита не терпит фамильярности и требует уважения.

  • Отношения с хозяином строятся как партнёрство.

  • Плохо переносит грубость и навязчивость.

  • Может прикусить ребёнка в "воспитательных целях".

Эта собака хороша для опытного и уравновешенного владельца, но точно не для семьи с малышами.

3. Бойцовские породы

Питбули, стаффордширские терьеры, бултерьеры — мощные и умные псы, но с ярко выраженной склонностью к доминированию.

  • Требуют дрессировки с кинологом.

  • При недостатке воспитания могут проявлять агрессию.

  • Могут "бороться за статус" даже с ребёнком.

При правильном подходе такие собаки становятся преданными, но ошибки в их воспитании слишком опасны.

4. Декоративные породы

Маленькие той-терьеры, шпиц или чихуахуа кажутся безобидными. Но именно их миниатюрность превращается в проблему.

  • Ребёнок легко может причинить им боль.

  • Собаки отвечают агрессией, часто кусаются.

  • Владельцы часто забывают, что даже маленькая собака требует воспитания.

5. Ротвейлер

Одна из самых уважаемых служебных пород, но с сильным и независимым характером.

  • Требует твёрдой руки и постоянной нагрузки.

  • При недостатке тренировок становится непредсказуемым.

  • Может быть опасен, если чувствует угрозу или скуку.

При правильной дрессировке ротвейлер — отличный защитник, но в доме с детьми риски слишком велики.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире
Военные новости
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной
Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год
Ксения Бородина косвенно подтвердила, что прибегала к пластике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.