Маленькие собачки опаснее, чем кажется: декоративные породы против детей

Собаки и дети — обычно отличные друзья. Но есть породы, которые плохо переносят шум, суету и чрезмерное внимание малышей. Их характер требует особого подхода, а в некоторых случаях — и жёсткой дисциплины.
Если в семье есть дети, стоит тщательно выбирать питомца. Вот пять пород, которые вряд ли станут хорошими няньками.
Эта редкая и эффектная порода — гибрид волка и немецкой овчарки. С виду — настоящий дикий зверь, и повадки соответствующие.
Не умеет лаять, вместо этого воет.
Очень упрямая и агрессивная.
Может напасть даже на хозяина, если сочтёт его поведение угрозой.
Для детей такие собаки особенно опасны: они не воспринимают ребёнка как "своего" и могут нанести серьёзный вред.
Японская гордость, порода со сложным характером. Акита не терпит фамильярности и требует уважения.
Отношения с хозяином строятся как партнёрство.
Плохо переносит грубость и навязчивость.
Может прикусить ребёнка в "воспитательных целях".
Эта собака хороша для опытного и уравновешенного владельца, но точно не для семьи с малышами.
Питбули, стаффордширские терьеры, бултерьеры — мощные и умные псы, но с ярко выраженной склонностью к доминированию.
Требуют дрессировки с кинологом.
При недостатке воспитания могут проявлять агрессию.
Могут "бороться за статус" даже с ребёнком.
При правильном подходе такие собаки становятся преданными, но ошибки в их воспитании слишком опасны.
Маленькие той-терьеры, шпиц или чихуахуа кажутся безобидными. Но именно их миниатюрность превращается в проблему.
Ребёнок легко может причинить им боль.
Собаки отвечают агрессией, часто кусаются.
Владельцы часто забывают, что даже маленькая собака требует воспитания.
Одна из самых уважаемых служебных пород, но с сильным и независимым характером.
Требует твёрдой руки и постоянной нагрузки.
При недостатке тренировок становится непредсказуемым.
Может быть опасен, если чувствует угрозу или скуку.
При правильной дрессировке ротвейлер — отличный защитник, но в доме с детьми риски слишком велики.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
