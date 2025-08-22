Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светлана Разина назвала танцоров Татьяны Булановой позором
Тёмная ваза помогает срезанным цветам дольше сохранять свежесть, говорят флористы
Парикмахеры назвали метод для придания объёма тонким волосам
Синтетические и минеральные масла: поведение в жару
Сладкая Индия на вашей кухне: порадуйте близких гулаб джамун
Белки способны переносить туляремию, лептоспироз и другие инфекции
Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР
Просвещение обязали выплатить 2 млрд в бюджет — решение суда
Врачи предупредили, что привычка запивать еду водой вызывает тяжесть и вздутие

Лось вышел на тропу: почему эта встреча страшнее, чем с волком

Самцы лосей в октябре могут нападать на человека без причины
Зоосфера

Лось — одно из самых крупных животных леса. Его масса может достигать 600 килограммов, а рост на холке превышает два метра. При встрече этот гигант способен вызвать не меньший страх, чем хищник. Несмотря на травоядный рацион, лось остаётся потенциально опасным для человека.

Лось в туманном лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лось в туманном лесу

Чем опасен лось

Опасность заключается не в хищнических повадках, а в силе и реакции животного на вторжение в личное пространство.

  • скорость разгона — до 53 км/ч, что делает невозможным попытку убежать;

  • удары копытами способны нанести тяжёлые травмы;

  • рога используются как оружие в брачный период;

  • самцы становятся особенно агрессивными в осенний гон;

  • самки яростно защищают телят и атакуют без предупреждения.

Лось действует на опережение и может воспринимать человека как угрозу, даже если он не проявляет агрессии.

Как вести себя при встрече

Правильная реакция снижает риск нападения.

  1. Не допускать паники и резких движений.

  2. Не убегать, так как это провоцирует преследование.

  3. Избегать прямого взгляда в глаза, который воспринимается как вызов.

  4. Медленно отходить, предпочтительно боком или спиной, стараясь не шуметь.

  5. Использовать деревья как укрытие, если животное приближается.

  6. Не пытаться подойти ближе, фотографировать или кормить.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Недвижимость
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Сладкая Индия на вашей кухне: порадуйте близких гулаб джамун
Белки способны переносить туляремию, лептоспироз и другие инфекции
Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР
Просвещение обязали выплатить 2 млрд в бюджет — решение суда
Врачи предупредили, что привычка запивать еду водой вызывает тяжесть и вздутие
Большой экспедиционный рюкзак в отпуске сразу выдаёт, что вы — турист
НАТО у границ: Минск толкают к радикальному решению
Выступившая в Казани певица Пелагея заявила, что уже состоит из чак-чака
Российский кинокритик Антон Долин* принял гражданство Молдовы
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.