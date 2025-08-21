Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем Nivea и массаж холодной ложкой восстанавливают упругость кожи — дерматологи
Генеральный директор Xiaomi подтвердил планы продаж электрокаров в Европе
Повар назвал соус бешамель универсальным рецептом для мяса, рыбы и пасты
Знаменитая картина Джаконда была украдена средь бела дня прямо посреди Лувра
Врач Андрей Терешин: алкоголь вызывает как минимум семь видов рака
Избыток орехов повышает калорийность рациона и приводит к прибавке в весе
Гиды Сингапура называют Gardens by the Bay парком будущего с супердеревьями
Шекспир, образы его персонажей – один из самых ярких трендов осени 2025 года
Денежная дисморфия — это когнитивное расстройство, поражающее поколение Z

Владельцы кошек совершают эту ошибку каждый день, доводя питомца до нервного срыва

Зоопсихологи: кошки воспринимают закрытую дверь как посягательство на территорию
1:28
Зоосфера

Каждый хозяин кошки хоть раз наблюдал странную сцену: питомец царапает дверь, требует впустить его в комнату… а когда дверь открывается, внезапно теряет интерес и даже не заходит.

Подозрительный взгляд кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подозрительный взгляд кошки

Что же стоит за этим парадоксальным поведением?

Кошка и её территория

Для кошек дом — это не просто место обитания, а тщательно охраняемая территория. Закрытая дверь воспринимается как нарушение порядка: часть пространства оказывается недоступной, а значит — непроверенной.

Животное ощущает, что что-то ускользает от его контроля, и это вызывает тревогу.

Инстинкт исследователя

Инстинкт обязывает кошку регулярно обходить "своё царство", чтобы убедиться, что всё в порядке. Такой обход даёт чувство безопасности: никакие опасности не прячутся за углом.

Дверь на замке мешает выполнить этот важный ритуал. Поэтому питомец всеми силами требует доступ туда, где, по его мнению, нужно навести "территориальный порядок".

Когда закрытая дверь становится стрессом

Если кошку запирать в комнате, она может испытывать сильный стресс. Это лишает её возможности следить за привычным укладом. Именно поэтому питомцы часто протестуют — царапают двери, мяукают и стараются прорваться наружу.

Для гармоничных отношений лучше позволять кошке свободно перемещаться по дому.

Уточнения

Инсти́нкт (от лат. instinctus - "импульс") в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Еда и рецепты
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса Аудио 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Шекспир, образы его персонажей – один из самых ярких трендов осени 2025 года
Денежная дисморфия — это когнитивное расстройство, поражающее поколение Z
Кофе с утра не только бодрит, но и поднимает настроение, — немецкие учёные
Обработка граблями осенью помогает сохранить микроорганизмы и плодородие почвы
Мужчина спустя 30 лет снова почувствовал себя счастливым благодаря мозговому импланту
Простые молнии появляются из-за космической радиации
Брэндон Ховард едет на Интервидение представлять США: все подробности
Алжирская боксерша, которую все считали мужчиной, перестала выходить на ринг
Антидемпинговое расследование: США могут ввести пошлины на палладий из России
Йога заменяет снотворное: новые данные о силе дыхания и движения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.