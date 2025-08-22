Пушистая — но смертельно опасная: почему белку лучше обходить стороной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белки способны переносить туляремию, лептоспироз и другие инфекции
Зоосфера

Белка привычно ассоциируется с лесной идиллией: пушистый хвост, орешки, милые фото из парка. Однако за внешней безобидностью скрывается поведение дикого грызуна. При слишком близком контакте последствия могут оказаться неожиданными и неприятными.

Агрессивная белка
Агрессивная белка

Белка в лесу: скрытая агрессия

При приближении к дуплу или запасам белка воспринимает человека как угрозу. Защищая территорию, она способна броситься с дерева прямо на лицо и шею. Движения зверька хаотичны и резки, что делает атаку неожиданной.

Чем опасна белка для человека

Даже лёгкая царапина или укус белки может быть небезопасным.

  • существует вероятность заражения бешенством;

  • на шерсти и когтях нередко сохраняются бактерии и возбудители инфекций (сальмонелла, лептоспироз, туляремия);

  • повреждения кожи становятся воротами для инфекции.

Последствия могут проявляться не сразу, иногда через неделю или больше. В ряде случаев фиксировались воспаления, нагноения и даже некроз тканей, требовавшие хирургического вмешательства.

Опасность в городе и в лесу

В городских парках белки привыкли к людям, что делает их более контактными. Именно в таких условиях чаще происходят неожиданные нападения: зверьки запрыгивают на плечи, в окна и даже преследуют прохожих. В лесу риск выше: там белка осторожнее и агрессивнее, защищая территорию и припасы.

Правила поведения при встрече с белкой

  • не пытаться приблизиться или погладить;

  • не подзывать и не кормить с рук;

  • не делать резких движений и не шуметь;

  • при встрече спокойно удалиться в сторону.

Белка остаётся диким животным, и любое вмешательство в её пространство воспринимается как угроза.

Уточнения

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
