Пушистая — но смертельно опасная: почему белку лучше обходить стороной

Белка привычно ассоциируется с лесной идиллией: пушистый хвост, орешки, милые фото из парка. Однако за внешней безобидностью скрывается поведение дикого грызуна. При слишком близком контакте последствия могут оказаться неожиданными и неприятными.
При приближении к дуплу или запасам белка воспринимает человека как угрозу. Защищая территорию, она способна броситься с дерева прямо на лицо и шею. Движения зверька хаотичны и резки, что делает атаку неожиданной.
Даже лёгкая царапина или укус белки может быть небезопасным.
существует вероятность заражения бешенством;
на шерсти и когтях нередко сохраняются бактерии и возбудители инфекций (сальмонелла, лептоспироз, туляремия);
повреждения кожи становятся воротами для инфекции.
Последствия могут проявляться не сразу, иногда через неделю или больше. В ряде случаев фиксировались воспаления, нагноения и даже некроз тканей, требовавшие хирургического вмешательства.
В городских парках белки привыкли к людям, что делает их более контактными. Именно в таких условиях чаще происходят неожиданные нападения: зверьки запрыгивают на плечи, в окна и даже преследуют прохожих. В лесу риск выше: там белка осторожнее и агрессивнее, защищая территорию и припасы.
не пытаться приблизиться или погладить;
не подзывать и не кормить с рук;
не делать резких движений и не шуметь;
при встрече спокойно удалиться в сторону.
Белка остаётся диким животным, и любое вмешательство в её пространство воспринимается как угроза.
Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих.
