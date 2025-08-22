Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нарколог рассказал, по каким изменениям можно заподозрить алкоголизм
Ирина Безрукова продала платье из фильма, чтобы помочь больным народным артистам
Домашняя настойка из хрена и болгарского перца готовится за неделю на водке
Основные причины запаха гари салона и меры безопасности для водителей
Всероссийский форум Казачий кадровый резерв открылся в Солнечногорске
ТОП-3 главных угроз для авиации в 2025 году: кибератаки, дефицит деталей и кадров
Гидрофильное масло эффективнее растворяет стойкий солнцезащитный крем
Анна Курникова замечена в Майами: фанаты разглядели признаки возможной беременности
Кроссфит-тренировка Мерф вызывает перегрузку мышц — физиолог Гаффни

Когда еда превращается в символ: почему лебедь стал священной птицей

Охота на лебедей запрещена законом в России и ряде стран
2:31
Зоосфера

Шулюм из гуся на костре — привычная и аппетитная картина. Но стоит только представить, что в котёл отправляют не гуся, а лебедя — и внутри возникает протест. Хотя формально у этой птицы много мяса: взрослый лебедь весит до 10 килограммов и легко обставит гуся по размерам. Почему же гусей едим, а лебедей — нет?

Лебеди
Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лебеди

Исторический экскурс: лебедь как царское блюдо

В Средневековой Англии лебедь считался деликатесом для знати. На королевских пирах он подавался рядом с олениной или фазаном. То есть когда-то лебедь был едой, причём статусной. Но время прошло — и восприятие изменилось. Сегодня сама мысль о лебедином мясе вызывает отторжение.

Практическая сторона: мясо трудное и затратное

С точки зрения биологии лебедь — настоящий тяжеловес. Казалось бы, охотнику это выгодно: много мяса, ценное перо. Но в кулинарии всё не так просто.

  • у взрослого лебедя мясо жёсткое, жилистое, жирное;

  • готовить нужно долго и сложно — с маринадом, тушением;

  • даже после этого вкус остаётся сомнительным.

Цыплята-лебеди мягче, и в деревнях их когда-то ели. Но выращивать их нерентабельно: растут долго, требуют условий, а пользы меньше, чем от гусей. Поэтому лебедь оказался в категории "съедобно — да, вкусно — под вопросом, практично — точно нет".

Запреты и охрана

Сегодня лебедь в ряде регионов занесён в Красную книгу и относится к охраняемым видам. Охота запрещена законом и карается штрафами. Если гуся можно разводить, охотиться на него и запекать без проблем, то с лебедем всё наоборот: он — дикая птица, а вмешательство в его жизнь ограничено.

Символ, а не продукт

Но главная причина — не в законе и даже не во вкусе. Лебедь стал культурным символом. Верность, чистота, грация — в этих образах его знают с детства. От "Лебединого озера" до сказки про гадкого утёнка — всё работает на миф о святости этой птицы.

Именно поэтому, даже если представить, что мясо лебедя вдруг окажется нежным и вкусным, мало кто решится попробовать. Мозг просто не воспринимает лебедя как еду. Это и есть тот самый "мясной парадокс": животное вроде бы съедобное, но слишком значимое, чтобы его съесть.

Уточнения

Ле́беди (лат. Cygnus) — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут
Еда и рецепты
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут Аудио 
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Всероссийский форум Казачий кадровый резерв открылся в Солнечногорске
Гидрофильное масло эффективнее растворяет стойкий солнцезащитный крем
Анна Курникова замечена в Майами: фанаты разглядели признаки возможной беременности
Кроссфит-тренировка Мерф вызывает перегрузку мышц — физиолог Гаффни
Кальциевая подкормка в августе помогает остановить опадение плодов сливы
Охота на лебедей запрещена законом в России и ряде стран
Инвесторы ждут выступления главы ФРС Пауэлла: цены на золото незначительно снизились
Китайские учёные создали стекло, которое очищается от пыли электрическим полем
Диетолог А.Березников: переизбыток соли ускоряет формирование атеросклеротических бляшек
Гиды называют Ханский дворец в Бахчисарае сердцем истории Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.