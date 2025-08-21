Планета мстит: из-за потепления в российских водах активизировались ядовитые твари

Океанолог: активность ядовитых медуз на Дальнем Востоке выросла из-за смены климата

На Дальнем Востоке зафиксировано повышение активности ядовитых медуз-крестовиков. Об этом сообщил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в беседе с aif.ru.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Медуза-крестовик на пляже

Почему крестовики так опасны

Эти медузы обитают преимущественно в прибрежных водах северной части Тихого океана. Их диаметр может достигать 40 мм. Опасность усиливается тем, что крестовики почти прозрачные — заметить их в воде крайне сложно.

"Они водятся в основном на Дальнем Востоке. Эти медузы очень опасны — может быть летальный исход. Сейчас они активизировались из-за изменения климата", — пояснил Таврический.

Случай во Владивостоке

Ранее в районе острова Русский одна из таких медуз ужалила туристку. Благодаря врачам женщину удалось спасти, однако её состояние подтверждает: контакт с крестовиком может стоить жизни.

Другие морские опасности

По словам специалиста, внимательными стоит быть не только на Дальнем Востоке. В Чёрном море обитает ещё одна ядовитая медуза — корнерот. Её жалобы также могут привести к серьёзным последствиям для здоровья человека.

