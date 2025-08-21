Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эльдар Джарахов принёс свои извинения россиянам после скандала с оскорблениями
Джессика Эк: бутылку для воды нужно мыть ежедневно из-за риска заражения
Депутат Нилов предложил штрафовать инспекторов ГИБДД за ошибочные постановления с камер
Археологи нашли утраченные артефакты из гробницы японского императора Нинтоку
Пустой центр, однообразие цветов и мебель по периметру делают интерьер безжизненным
Собранная падалица и ловчие пояса помогают остановить распространение плодожорки
Инженеры: езда с низким уровнем топлива ведёт к поломке насоса и засору системы
Сладкие и цветочные ароматы духов работают как приманка для насекомых — бьюти-редактор Мукаранда
Bloomberg: США расследуют импорт оборудования для ветроэнергетики

Планета мстит: из-за потепления в российских водах активизировались ядовитые твари

Океанолог: активность ядовитых медуз на Дальнем Востоке выросла из-за смены климата
1:19
Зоосфера

На Дальнем Востоке зафиксировано повышение активности ядовитых медуз-крестовиков. Об этом сообщил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в беседе с aif.ru.

Медуза-крестовик на пляже
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медуза-крестовик на пляже

Почему крестовики так опасны

Эти медузы обитают преимущественно в прибрежных водах северной части Тихого океана. Их диаметр может достигать 40 мм. Опасность усиливается тем, что крестовики почти прозрачные — заметить их в воде крайне сложно.

"Они водятся в основном на Дальнем Востоке. Эти медузы очень опасны — может быть летальный исход. Сейчас они активизировались из-за изменения климата", — пояснил Таврический.

Случай во Владивостоке

Ранее в районе острова Русский одна из таких медуз ужалила туристку. Благодаря врачам женщину удалось спасти, однако её состояние подтверждает: контакт с крестовиком может стоить жизни.

Другие морские опасности

По словам специалиста, внимательными стоит быть не только на Дальнем Востоке. В Чёрном море обитает ещё одна ядовитая медуза — корнерот. Её жалобы также могут привести к серьёзным последствиям для здоровья человека.

Уточнения

Океаноло́гия (от океан и др.-греч. λόγος - "суждение", "слово") или океаногра́фия (от океан и др.-греч. γραφειν - "пишу", "описываю") изучает крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы и его длиннопериодную изменчивость, химический обмен океана с материками, атмосферой и дном, биоту и её экологические взаимодействия, геологическое строение дна, устанавливает местные или локальные процессы, происходящие за счёт обмена энергией и веществом между различными районами океана.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок
Домашние животные
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Силовые структуры
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Собранная падалица и ловчие пояса помогают остановить распространение плодожорки
Инженеры: езда с низким уровнем топлива ведёт к поломке насоса и засору системы
Сладкие и цветочные ароматы духов работают как приманка для насекомых — бьюти-редактор Мукаранда
Bloomberg: США расследуют импорт оборудования для ветроэнергетики
Юлия Снигирь: люди, которые оставляют гневные комментарии, просто не нашли себя в жизни
Филипп Киркоров приехал на Новую волну и рассказал о процессе заживления ожогов
Стая дельфинов способна отбить атаку акулы благодаря координации
Модные режиссёры в России создают карикатуры на политические темы
Базовый рецепт курицы с рисом: маринуем, выкладываем, запекаем
Совместное употребление огурцов и помидоров вызывает нагрузку на ЖКТ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.