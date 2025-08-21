Запах кошачьей мочи исчезнет за 5 минут: просто добавьте в наполнитель ложку этого кухонного средства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:23
Зоосфера

Чтобы усилить впитывающие свойства наполнителя и нейтрализовать саму причину запаха, можно использовать несколько проверенных добавок.

Кошка у лотка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка у лотка

  • Активированный уголь. Этот копеечный сорбент работает на молекулярном уровне. Просто растолките 2-3 таблетки и смешайте с наполнителем.

  • Пищевая сода. Отлично борется с аммиаком в кошачьей моче. Достаточно одной столовой ложки, рассыпанной по дну чистого лотка перед тем, как засыпать наполнитель.

  • Бентонитовая глина. Если вы не используете готовый бентонитовый наполнитель, небольшое количество этой глины можно добавить к любому другому. Она прекрасно связывает влагу и запахи.

Ароматы и чистота: правила ухода

Даже лучшие добавки не сработают, если пренебрегать гигиеной. Несколько простых правил помогут поддерживать чистоту без лишних усилий. Больше наполнителя — меньше запаха Не экономьте на наполнителе. Слой толщиной не менее 5 см позволяет лучше "запирать" запахи внутри и не даёт лотку быстро пропитываться. Тонкий слой моментально теряет свои свойства. Солнце — ваш союзник Во время полной смены наполнителя не просто мойте лоток, но и давайте ему "подышать". Обычный солнечный свет — мощный природный дезинфектор, который отлично справляется с въевшимися в пластик запахами. Просто выставите чистый и сухой лоток на балкон на пару часов.

Ароматизаторы: что можно и чего нельзя

Не все, что приятно пахнет, безопасно для кошки.

  • Травы и цедра. Веточки сухой лаванды, розмарина или высушенные корочки цитрусовых могут служить натуральными освежителями. Но кладите их рядом с лотком, а не внутрь — резкие ароматы могут отпугнуть питомца.

  • Эфирные масла. Категорически нельзя добавлять их в наполнитель! Масла вроде чайного дерева или эвкалипта могут вызвать раздражение на чувствительных кошачьих лапках. Ими можно обработать пол вокруг лотка, предварительно разведя в воде.

Грамотный уход и использование натуральных средств — вот и весь секрет. Ваша кошка будет благодарна за чистоту, а вы наконец-то сможете вздохнуть полной грудью.

Уточнения

Кошачий лоток - лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
