Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследования показали: владельцы кошек на 30% реже страдают сердечными болезнями
Атмосфера Каррапатейры: уникальные впечатления от отдыха вдали от суеты
Ассоциация добытчиков: красные приливы сорвали промысел лосося на Камчатке
The Guardian: как растения готовятся к встрече с насекомыми для опыления
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Автоэксперт Пахомов: перед отпуском на машине нужно проверить масло, колодки и подвеску
Белое платье стало главным трендом сезона — подборка идей для всех случаев жизни
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Специалисты рекомендуют делать джампинг джек и поднимание колен для похуденья

Вторая встреча невозможна: туристы увозят с пляжей раковины-убийцы

Туристы рискуют жизнью, поднимая раковины конусов на пляжах тропических морей
3:52
Зоосфера

Мы привыкли видеть их в сувенирных лавках у моря: изящные спиральные раковины с замысловатыми узорами, блестящие, словно покрытые лаком. Но мало кто задумывается, что за красотой скрывается один из самых опасных хищников тропических морей — моллюски семейства Conidae, или конусы.

Ядовитый морской конус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ядовитый морской конус

Кто такие конусы

Конусы — это морские брюхоногие моллюски, обитающие в тёплых водах Индийского и Тихого океанов, у берегов Австралии и в Красном море. Науке известно более 800 видов, и все они отличаются уникальным рисунком раковины. Размер варьируется от крошечных в 3-5 сантиметров до гигантов, таких как Conus geographus, способных вырасти до 20 см.

Несмотря на внешнюю медлительность, конусы — эффективные и безжалостные хищники. Они охотятся на рыб, червей, других моллюсков и даже на себе подобных.

Арбалет в миниатюре

Главный секрет конусов — уникальный охотничий аппарат. Из длинного хоботка моллюск выпускает радиулу — зуб-дротик, напоминающий стрелу арбалета. С его помощью он впрыскивает яд в жертву. Удар наносится за доли секунды: рыба ещё шевелится, а через мгновение полностью парализована.

Яд конусов — это коктейль из сотен пептидов, известных как конотины. Каждый вид имеет свой "рецепт" токсинов, специально адаптированный под конкретную добычу. Для человека даже микроскопическая доза может оказаться смертельной: яд блокирует нервные сигналы, вызывая паралич дыхательных мышц и сердца.

Антидота до сих пор не существует.

Самый опасный из них

Наибольшую славу получил конус географический (Conus geographus). Его прозвище — "сигарный убийца". Легенда утверждает: после его укола у человека остаётся времени лишь на то, чтобы выкурить сигарету — не больше. Конечно, всё зависит от дозы яда и состояния организма, но статистика смертей от встречи с этим моллюском вполне реальна.

Почему стоит опасаться

Опасность конусов в их обманчивом облике. Туристы часто поднимают красивые раковины на пляжах, не подозревая, что внутри может скрываться живой моллюск. Он мгновенно реагирует на угрозу тем же способом, что и при охоте — молниеносным выстрелом ядовитого зуба.

Зафиксированы десятки несчастных случаев, включая смертельные, когда любители экзотики неосторожно брали конусов в руки или пытались поселить их в аквариумах.

Польза смертоносного яда

Парадоксально, но именно смертоносный яд сделал конусов объектом пристального интереса медицины. Конотины действуют на нервную систему настолько точно, что ученые используют их для разработки новых обезболивающих средств, которые в сотни раз эффективнее морфина и при этом не вызывают привыкания.

Один из таких препаратов — зиконотид, созданный на основе яда конуса, уже применяется для лечения сильнейших хронических болей, устойчивых к другим лекарствам.

Природа — мастер маскировки

История конусов — наглядный пример того, как в природе красота соседствует со смертельной опасностью. Их раковины стали украшением коллекций и сувениров, но сам моллюск — настоящий "снайпер океана", сочетающий утонченную форму и смертоносное оружие.

Если на отдыхе вам попадётся красивая раковина, помните: лучше убедиться, что она пустая. Живых конусов безопаснее любоваться издалека. Эти удивительные создания напоминают, что океан хранит немало тайн, и не все они дружелюбны к человеку.

Уточнения

Тури́зм - выезды посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Еда и рецепты
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
ФАС анонсирует повышение цен на техосмотр: сколько придётся платить
В Британии сообщили о 20 смертях после применения «Оземпика» для похудения
Секреты дешёвых авиабилетов: этот инструмент помогает экономить сотни долларов на перелётах
Филипп Киркоров даст два концерта в Москве 27 и 28 февраля
Кристина Орбакайте хранит молчание после новостей о разводе Никиты Преснякова
Лоскутный стиль вернулся в интерьеры 2025 года
Туристы рискуют жизнью, поднимая раковины конусов на пляжах тропических морей
Летний суп из брюссельской капусты для здоровья и фигуры: раскрываем секреты вкусного овощного блюда
Признаки присутствия змей в саду: сброшенная кожа и следы на почве
Китайские точки красоты, которые делают кожу сияющей и свежей всего за пару минут в день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.