Вторая встреча невозможна: туристы увозят с пляжей раковины-убийцы

Мы привыкли видеть их в сувенирных лавках у моря: изящные спиральные раковины с замысловатыми узорами, блестящие, словно покрытые лаком. Но мало кто задумывается, что за красотой скрывается один из самых опасных хищников тропических морей — моллюски семейства Conidae, или конусы.
Конусы — это морские брюхоногие моллюски, обитающие в тёплых водах Индийского и Тихого океанов, у берегов Австралии и в Красном море. Науке известно более 800 видов, и все они отличаются уникальным рисунком раковины. Размер варьируется от крошечных в 3-5 сантиметров до гигантов, таких как Conus geographus, способных вырасти до 20 см.
Несмотря на внешнюю медлительность, конусы — эффективные и безжалостные хищники. Они охотятся на рыб, червей, других моллюсков и даже на себе подобных.
Главный секрет конусов — уникальный охотничий аппарат. Из длинного хоботка моллюск выпускает радиулу — зуб-дротик, напоминающий стрелу арбалета. С его помощью он впрыскивает яд в жертву. Удар наносится за доли секунды: рыба ещё шевелится, а через мгновение полностью парализована.
Яд конусов — это коктейль из сотен пептидов, известных как конотины. Каждый вид имеет свой "рецепт" токсинов, специально адаптированный под конкретную добычу. Для человека даже микроскопическая доза может оказаться смертельной: яд блокирует нервные сигналы, вызывая паралич дыхательных мышц и сердца.
Антидота до сих пор не существует.
Наибольшую славу получил конус географический (Conus geographus). Его прозвище — "сигарный убийца". Легенда утверждает: после его укола у человека остаётся времени лишь на то, чтобы выкурить сигарету — не больше. Конечно, всё зависит от дозы яда и состояния организма, но статистика смертей от встречи с этим моллюском вполне реальна.
Опасность конусов в их обманчивом облике. Туристы часто поднимают красивые раковины на пляжах, не подозревая, что внутри может скрываться живой моллюск. Он мгновенно реагирует на угрозу тем же способом, что и при охоте — молниеносным выстрелом ядовитого зуба.
Зафиксированы десятки несчастных случаев, включая смертельные, когда любители экзотики неосторожно брали конусов в руки или пытались поселить их в аквариумах.
Парадоксально, но именно смертоносный яд сделал конусов объектом пристального интереса медицины. Конотины действуют на нервную систему настолько точно, что ученые используют их для разработки новых обезболивающих средств, которые в сотни раз эффективнее морфина и при этом не вызывают привыкания.
Один из таких препаратов — зиконотид, созданный на основе яда конуса, уже применяется для лечения сильнейших хронических болей, устойчивых к другим лекарствам.
История конусов — наглядный пример того, как в природе красота соседствует со смертельной опасностью. Их раковины стали украшением коллекций и сувениров, но сам моллюск — настоящий "снайпер океана", сочетающий утонченную форму и смертоносное оружие.
Если на отдыхе вам попадётся красивая раковина, помните: лучше убедиться, что она пустая. Живых конусов безопаснее любоваться издалека. Эти удивительные создания напоминают, что океан хранит немало тайн, и не все они дружелюбны к человеку.
