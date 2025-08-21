Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли

Не комары и не клещи: в этом сезоне россиян атакует совершенно другой враг — новые соседи уже рядом

Массовое нашествие пауков-ос зафиксировано в Тульской, Калужской и Челябинской областях
2:44
Зоосфера

В разных уголках России — от Подмосковья до Урала — жители сталкиваются с неожиданным и пугающим явлением: массовым появлением ядовитых пауков-ос. Эти хищные членистоногие, которых учёные называют аргиопами Брюнниха (Argiope bruennichi), стремительно распространяются по стране. О тревожной ситуации сообщают дачники из Татарстана, Башкортостана, Челябинской, Тульской, Владимирской и Калужской областей.

Нашествие пауков
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нашествие пауков

По словам очевидцев, раньше таких пауков можно было увидеть разве что изредка, но теперь они буквально заполонили приусадебные участки, изгороди и теплицы.

«Их стало настолько много, что просто невозможно не заметить. Каждый день вижу по несколько на грядках, между кустами и даже у крыльца», — делится дачник из Подмосковья.

Пауков стало очень много

Ученые объясняют эту аномалию изменениями климата. С потеплением ареал обитания аргиоп стал стремительно расширяться с юга на север — теперь они осваивают и центральные, и даже северные регионы.

Грозные соседи в городах

Энтомологи предупреждают, что эти пауки могут обосноваться не только на дачах и в лесополосах, но и начать появляться в черте городов — в парках, скверах, на клумбах у домов.

Внешний вид

Аргиопа Брюнниха легко узнается по характерному внешнему виду: на брюшке — яркие чередующиеся черные и жёлтые полосы. Благодаря такому окрасу паука часто называют «оса на восьми лапках». Его паутина тоже необычна — в центре часто можно увидеть зигзагообразный узор в виде молнии.

Насколько опасен укус аргиопы

Несмотря на угрожающий внешний вид, укус аргиопы не смертелен. Однако к нему стоит отнестись серьёзно.

«По болевым ощущениям укус сопоставим с ужалением осы. Обычно возникает локальная припухлость, покраснение, боль. Но для людей с аллергией это может быть опасно — вплоть до анафилактического шока», — поясняет энтомолог.

Действия при укусе

Если паук всё же укусил, специалисты советуют обработать место укуса антисептиком, приложить холод и внимательно следить за состоянием. При ухудшении самочувствия нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Защита

Эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при работе в саду и огороде:

  • носить перчатки,
  • внимательно осматривать растения перед сбором урожая,
  • избегать прямого контакта с паутиной.

Уточнения

Пауки́ — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных. 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Последние материалы
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
В США спрогнозировали значительный рост цен на золото
Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.