Не комары и не клещи: в этом сезоне россиян атакует совершенно другой враг — новые соседи уже рядом

Массовое нашествие пауков-ос зафиксировано в Тульской, Калужской и Челябинской областях

В разных уголках России — от Подмосковья до Урала — жители сталкиваются с неожиданным и пугающим явлением: массовым появлением ядовитых пауков-ос. Эти хищные членистоногие, которых учёные называют аргиопами Брюнниха (Argiope bruennichi), стремительно распространяются по стране. О тревожной ситуации сообщают дачники из Татарстана, Башкортостана, Челябинской, Тульской, Владимирской и Калужской областей.

По словам очевидцев, раньше таких пауков можно было увидеть разве что изредка, но теперь они буквально заполонили приусадебные участки, изгороди и теплицы.

«Их стало настолько много, что просто невозможно не заметить. Каждый день вижу по несколько на грядках, между кустами и даже у крыльца», — делится дачник из Подмосковья.

Ученые объясняют эту аномалию изменениями климата. С потеплением ареал обитания аргиоп стал стремительно расширяться с юга на север — теперь они осваивают и центральные, и даже северные регионы.

Грозные соседи в городах

Энтомологи предупреждают, что эти пауки могут обосноваться не только на дачах и в лесополосах, но и начать появляться в черте городов — в парках, скверах, на клумбах у домов.

Внешний вид

Аргиопа Брюнниха легко узнается по характерному внешнему виду: на брюшке — яркие чередующиеся черные и жёлтые полосы. Благодаря такому окрасу паука часто называют «оса на восьми лапках». Его паутина тоже необычна — в центре часто можно увидеть зигзагообразный узор в виде молнии.

Насколько опасен укус аргиопы

Несмотря на угрожающий внешний вид, укус аргиопы не смертелен. Однако к нему стоит отнестись серьёзно.

«По болевым ощущениям укус сопоставим с ужалением осы. Обычно возникает локальная припухлость, покраснение, боль. Но для людей с аллергией это может быть опасно — вплоть до анафилактического шока», — поясняет энтомолог.

Действия при укусе

Если паук всё же укусил, специалисты советуют обработать место укуса антисептиком, приложить холод и внимательно следить за состоянием. При ухудшении самочувствия нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Защита

Эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при работе в саду и огороде:

носить перчатки,

внимательно осматривать растения перед сбором урожая,

избегать прямого контакта с паутиной.

Уточнения

