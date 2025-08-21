Не комары и не клещи: в этом сезоне россиян атакует совершенно другой враг — новые соседи уже рядом

В разных уголках России — от Подмосковья до Урала — жители сталкиваются с неожиданным и пугающим явлением: массовым появлением ядовитых пауков-ос. Эти хищные членистоногие, которых учёные называют аргиопами Брюнниха (Argiope bruennichi), стремительно распространяются по стране. О тревожной ситуации сообщают дачники из Татарстана, Башкортостана, Челябинской, Тульской, Владимирской и Калужской областей.
По словам очевидцев, раньше таких пауков можно было увидеть разве что изредка, но теперь они буквально заполонили приусадебные участки, изгороди и теплицы.
«Их стало настолько много, что просто невозможно не заметить. Каждый день вижу по несколько на грядках, между кустами и даже у крыльца», — делится дачник из Подмосковья.
Ученые объясняют эту аномалию изменениями климата. С потеплением ареал обитания аргиоп стал стремительно расширяться с юга на север — теперь они осваивают и центральные, и даже северные регионы.
Энтомологи предупреждают, что эти пауки могут обосноваться не только на дачах и в лесополосах, но и начать появляться в черте городов — в парках, скверах, на клумбах у домов.
Аргиопа Брюнниха легко узнается по характерному внешнему виду: на брюшке — яркие чередующиеся черные и жёлтые полосы. Благодаря такому окрасу паука часто называют «оса на восьми лапках». Его паутина тоже необычна — в центре часто можно увидеть зигзагообразный узор в виде молнии.
Несмотря на угрожающий внешний вид, укус аргиопы не смертелен. Однако к нему стоит отнестись серьёзно.
«По болевым ощущениям укус сопоставим с ужалением осы. Обычно возникает локальная припухлость, покраснение, боль. Но для людей с аллергией это может быть опасно — вплоть до анафилактического шока», — поясняет энтомолог.
Если паук всё же укусил, специалисты советуют обработать место укуса антисептиком, приложить холод и внимательно следить за состоянием. При ухудшении самочувствия нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при работе в саду и огороде:
