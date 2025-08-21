Чудо или кошмар: рыба с человеческой челюстью и Оком Саурона объявилась в джунглях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Амазонке найден новый вид пираний-вегетарианцев с зубами, похожими на человеческие
4:26
Зоосфера

В бескрайних водах Амазонки, где природа скрывает десятки тысяч еще не изученных тайн, ученые наткнулись на удивительное открытие. Новый вид рыб из семейства пираньевых, получивший название Myloplus sauron, с первого взгляда кажется опасным хищником: круглое серебристое тело с контрастной черной полосой и ярко-оранжевыми пятнами напоминает зловещее "Око Саурона" из "Властелина колец". Но за грозным обликом скрывается вовсе не монстр, а травоядное существо с зубами, похожими на человеческие.

Пиранья-вегетарианец Myloplus sauron
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пиранья-вегетарианец Myloplus sauron

Зубы, которые сбивают с толку

Если большинство пираний вооружены острыми, как лезвие, зубами для разрывания плоти, то у Myloplus sauron они плоские и квадратные, словно человеческие коренные зубы. Такая форма идеально подходит для пережевывания фруктов, орехов и семян. Исследования показали: эти зубы действуют как миниатюрные пресс-машины, распределяя давление по всей поверхности укуса. Благодаря этому рыба способна раскалывать даже прочную оболочку пальмовых плодов, недоступных другим видам.

Родство с пираньями и тайна ДНК

Myloplus sauron принадлежит к роду паку — близких родственников пираньи. Их объединяет общее происхождение, но различает рацион: паку предпочитают растительную пищу. Чтобы доказать, что найденная рыба действительно представляет собой новый вид, ученые использовали метод ДНК-штрихкодирования. Сравнив генетические последовательности и изучив особенности строения тела, исследователи подтвердили: это не разновидность давно известных паку, а отдельная линия эволюции.

Река Шингу — дом Ока Саурона

Обнаружить новый вид удалось в бассейне реки Шингу в Бразилии. Эта река известна кристально чистой водой, которая словно прожекторами высвечивает ярких обитателей глубин. Здесь, среди порогов и водоворотов, Myloplus sauron выделяется огненной окраской: серебристое тело с черной полосой и кроваво-красные плавники делают рыбу настоящей "рекламной вывеской" под водой.

Экология и угрозы

Шингу — одна из самых богатых по разнообразию рек: только здесь обитает более 600 видов рыб, многие из которых встречаются исключительно в этих водах. Однако строительство гидроэлектростанций, добыча полезных ископаемых и загрязнение угрожают уникальной экосистеме. Ученые подчеркивают: открытие Myloplus sauron - не просто повод для красивого названия, а сигнал о необходимости защитить места обитания редких видов.

Почему назвали в честь Саурона

Доктор Руперт Коллинз из Музея естественной истории в Лондоне объяснил выбор названия:

"Когда коллеги предложили сравнить рыбу с Оком Саурона, мы сразу поняли — это идеально. Чёрная полоса и оранжевое свечение действительно напоминают взгляд из легендарной саги". — говорит доктор.

Такой яркий образ помогает не только привлечь внимание к научной находке, но и повысить интерес общественности к сохранению природы Амазонии.

Лес, который кормит реку

Амазонка живет в ритме разливов. Когда вода поднимается, она затопляет берега, и деревья буквально "делятся урожаем" с рекой: фрукты и семена падают в воду. Именно в это время травоядные рыбы, вроде Myloplus sauron, играют ключевую роль. Они не только питаются плодами, но и распространяют семена по течению, превращаясь в "садовников джунглей".

Еще тысячи нераскрытых имен

Сегодня таксономисты знают о примерно 2500 видах рыб в Амазонке, но, по оценкам специалистов, треть обитателей бассейна до сих пор не описана. Это значит, что каждая новая экспедиция может подарить миру еще десятки уникальных открытий — от травоядных "пираней" до существ с совершенно непредсказуемыми адаптациями.

Открытие Myloplus sauron напоминает: Амазонка - это не только место силы и красоты, но и гигантская лаборатория эволюции. За каждым ярким пятном в воде может скрываться новый вид, а за каждым названием — шанс защитить хрупкую экосистему.

Уточнения

Пиранья — общее название хищных рыб из нескольких родов семейства пираньевых, обитающих в водоёмах Южной Америки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
