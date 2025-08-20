Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Амазонке найден новый вид пираний-вегетарианцев с зубами, похожими на человеческие
Учёные: рельеф мышц зависит от дефицита жира и силовых тренировок
CNN: Абу-Даби станет домом для нового тематического парка Disney
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой

Тёмная сторона морских гениев: дельфины спасают людей, но убивают собственных детёнышей

Исследования 1990-х годов подтвердили агрессивное поведение дельфинов к сородичам
4:04
Зоосфера

Дельфины — символы радости, свободы и дружбы. Их "улыбка" покоряет туристов, истории о спасении людей будоражат воображение, а в дельфинариях они кажутся самыми веселыми артистами морского мира. Но за этим обаятельным образом скрывается сложная и порой жестокая реальность. Ученые все чаще подчеркивают: дельфины вовсе не такие безобидные создания, какими мы привыкли их считать.

дельфин
Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain
дельфин

Интеллект с двумя гранями

Афалины — самые известные представители семейства — обладают мощным мозгом и развитой системой общения. Они используют свист, щелчки, жесты, способны передавать знания из поколения в поколение. Например, в австралийском заливе Шарк-Бей дельфины обучают друг друга использовать морские губки как инструмент для поиска пищи.

Но высокий интеллект — это не только "добрые трюки". Умственные способности дают простор для хитрых стратегий, манипуляций и даже агрессивного поведения.

Жесткая иерархия и борьба за власть

Внутри стаи дельфинов царит строгая иерархия. Самцы объединяются в альянсы, чтобы вместе контролировать самок или вытеснять соперников. Бывает и жестокая конкуренция: зафиксированы случаи, когда взрослые самцы убивали детёнышей других самцов, избавляясь от будущих конкурентов.

В отличие от нашего романтизированного образа "улыбчивых друзей человека", дельфины — это еще и борцы за власть, не уступающие по жесткости многим наземным хищникам.

Вражда с другими морскими обитателями

Дельфины могут нападать и на другие виды. В Шотландии и Калифорнии неоднократно фиксировались нападения на морских свиней: жертвы получали множественные переломы и внутренние повреждения. При этом у исследователей не было доказательств, что речь шла о борьбе за пищу или территорию. В ряде случаев это выглядело скорее как "игра с жертвой".

Также известны случаи нападений на акул. Дельфины используют свои морды как таран, нанося смертельные удары в область жабр или печени. Это демонстрирует не только их силу, но и агрессивный потенциал.

Опасность и для человека

Хотя люди привыкли считать дельфинов "спасателями", дикая встреча с ними не всегда безопасна. Зафиксированы случаи, когда дельфины толкали пловцов, кусали их или проявляли чрезмерное "внимание". Особенно опасно поведение самцов в брачный период: их игры могут быть агрессивными и травмоопасными.

Дельфины в неволе: улыбка сквозь стресс

Образ "добрых дельфинов" во многом создан дельфинариями. Но многочисленные отчеты экологических организаций показывают: жизнь в бассейне ломает психику животных. Стесненные условия, разлука со стаей, невозможность реализовать природное поведение приводят к стрессу и агрессии. Иногда это заканчивается нападениями на сородичей и даже на тренеров.

Иллюзия улыбки

Постоянная "улыбка" дельфина — это всего лишь особенность строения морды, а не выражение радости. Мы склонны приписывать этим животным человеческие эмоции и намерения, но в действительности их поведение объясняется инстинктами, борьбой за ресурсы и эволюционными стратегиями. Даже когда дельфины подталкивают тонущих людей к берегу, это может быть проявлением любопытства или случайностью, а не альтруизмом.

Кто они на самом деле

Дельфины — удивительные существа: умные, социальные, способные к обучению и культуре. Но их нельзя воспринимать исключительно через призму "доброты". Это хищники со сложной социальной жизнью, где есть место и заботе, и жестокости. Их мир многогранен — и именно это делает их по-настоящему уникальными, а не миф о вечной дружелюбной улыбке.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Мини-юбки снова в тренде: неожиданные сочетания, которые сделают образ дерзким и современным
Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах
Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака
Груши помогают улучшить пищеварение и снижают уровень холестерина в крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.