Они ходят по воде, как боги: секрет тропических птиц, который не укладывается в голове

Яканы обитают в тропических болотах и способны передвигаться по воде
Зоосфера

Яканы — по-настоящему удивительные создания. Эти тропические птицы обитают в болотах, мангровых зарослях и на мелководных озёрах, где чувствуют себя как дома. Их среда — там, где много плавающей растительности, под которой можно спрятаться и где легко найти еду.

Якана с птенцом на кувшинках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Якана с птенцом на кувшинках

Ходьба по воде

Но что действительно поражает в яканах — это их невероятно длинные пальцы. Именно они позволяют птицам буквально "ходить по воде" — точнее, по кувшинкам и другим водным растениям. Такая уникальная адаптация помогает равномерно распределять вес тела, не давая птице провалиться. Благодаря этому яканы не только передвигаются по сложной поверхности с потрясающей ловкостью, но и становятся отменными охотниками. В их рацион входят насекомые, мелкая рыба и разнообразные водные организмы.

Птенцы и заботливые отцы

Особенно трогательно наблюдать за птенцами якан. Эти малыши с длинными ногами и ярким оперением выглядят одновременно забавно и трогательно. Хотя они довольно рано начинают проявлять самостоятельность, без защиты не обойтись.

И тут на сцену выходят заботливые отцы. В отличие от многих других видов птиц, именно самцы якан играют ключевую роль в воспитании потомства. При малейшей опасности они мгновенно прячут малышей под крылья — словно под уютным зонтиком.

Значение для природы

Помимо своей красоты, яканы играют важную роль в экосистемах. Они регулируют численность насекомых и участвуют в распространении семян, способствуя здоровью водных экосистем. Эти грациозные птицы — не только украшение тропических пейзажей, но и незаменимая часть природы.

Пти́цы — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
