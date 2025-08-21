Как забота превращается в угрозу: 12 ошибок, которые сокращают жизнь питомца

Врачи назвали самые опасные ошибки владельцев кошек, угрожающие здоровью питомца

Даже самые заботливые владельцы иногда совершают ошибки, которые могут повлиять на здоровье питомца. Разберём самые распространённые из них.

1. Удаление когтей

Когти — это не только инструмент охоты, но и средство защиты. Без них кошка становится беззащитной и уязвимой.

2. Постоянный доступ к еде

Миска, наполненная круглосуточно, часто ведёт к ожирению. А лишний вес — это риск диабета и других болезней.

3. Только сухой корм

Сухой рацион плохо влияет на почки. Влажный корм помогает поддерживать баланс жидкости и снижает нагрузку на организм.

4. Пропуск визитов к ветеринару

Даже если питомец выглядит здоровым, ежегодный осмотр обязателен. Многие болезни проявляются слишком поздно.

5. Корма с высоким содержанием углеводов

Кошки — плотоядные. Им нужна мясная, богатая белком диета, а не растительные ингредиенты.

6. Домашнее питание

Приготовленный "с любовью" корм редко содержит полный набор витаминов и минералов.

7. Отказ от вакцинации

Домашние питомцы тоже нуждаются в прививках. Бешенство и вирусный лейкоз не щадят даже тех, кто не выходит на улицу.

8. Игнорирование защиты от паразитов

Клещи и блохи могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний.

9. Нет укрытия на улице

Если кошка гуляет во дворе, ей нужно тёплое и безопасное убежище, особенно зимой.

10. Хроническая рвота

Многие считают её нормой, но это сигнал серьёзных проблем: от аллергии до почечной недостаточности.

11. Изменения в поведении

Аппетит, активность, привычки — всё это индикаторы здоровья. Любые изменения стоит воспринимать серьёзно.

12. Опасные растения

Лилии, диффенбахия и десятки других домашних растений смертельно опасны для кошек.

