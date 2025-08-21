Как забота превращается в угрозу: 12 ошибок, которые сокращают жизнь питомца

Даже самые заботливые владельцы иногда совершают ошибки, которые могут повлиять на здоровье питомца. Разберём самые распространённые из них.
Когти — это не только инструмент охоты, но и средство защиты. Без них кошка становится беззащитной и уязвимой.
Миска, наполненная круглосуточно, часто ведёт к ожирению. А лишний вес — это риск диабета и других болезней.
Сухой рацион плохо влияет на почки. Влажный корм помогает поддерживать баланс жидкости и снижает нагрузку на организм.
Даже если питомец выглядит здоровым, ежегодный осмотр обязателен. Многие болезни проявляются слишком поздно.
Кошки — плотоядные. Им нужна мясная, богатая белком диета, а не растительные ингредиенты.
Приготовленный "с любовью" корм редко содержит полный набор витаминов и минералов.
Домашние питомцы тоже нуждаются в прививках. Бешенство и вирусный лейкоз не щадят даже тех, кто не выходит на улицу.
Клещи и блохи могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний.
Если кошка гуляет во дворе, ей нужно тёплое и безопасное убежище, особенно зимой.
Многие считают её нормой, но это сигнал серьёзных проблем: от аллергии до почечной недостаточности.
Аппетит, активность, привычки — всё это индикаторы здоровья. Любые изменения стоит воспринимать серьёзно.
Лилии, диффенбахия и десятки других домашних растений смертельно опасны для кошек.
Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.
