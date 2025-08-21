Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходьба 30–60 минут в день способствует уменьшению количества висцерального жира
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Орландо Блум заявил, что без Деппа новых Пиратов Карибского моря быть не должно
Простыни, полотенца и халаты нельзя забирать из отеля
Рита Дакота опровергла слухи о сокрытии российского гражданства
Учёные подтвердили наличие океана под льдом спутника Юпитера Каллисто
Раствор из горчичного порошка и уксуса уничтожает личинок и взрослых колорадских жуков
Эксперты по силовым видам спорта назвали армрестлинг древнейшей формой борьбы
Высокая ключевая ставка не всегда может быть препятствием: советы экономиста

Как забота превращается в угрозу: 12 ошибок, которые сокращают жизнь питомца

Врачи назвали самые опасные ошибки владельцев кошек, угрожающие здоровью питомца
2:13
Зоосфера

Даже самые заботливые владельцы иногда совершают ошибки, которые могут повлиять на здоровье питомца. Разберём самые распространённые из них.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

1. Удаление когтей

Когти — это не только инструмент охоты, но и средство защиты. Без них кошка становится беззащитной и уязвимой.

2. Постоянный доступ к еде

Миска, наполненная круглосуточно, часто ведёт к ожирению. А лишний вес — это риск диабета и других болезней.

3. Только сухой корм

Сухой рацион плохо влияет на почки. Влажный корм помогает поддерживать баланс жидкости и снижает нагрузку на организм.

4. Пропуск визитов к ветеринару

Даже если питомец выглядит здоровым, ежегодный осмотр обязателен. Многие болезни проявляются слишком поздно.

5. Корма с высоким содержанием углеводов

Кошки — плотоядные. Им нужна мясная, богатая белком диета, а не растительные ингредиенты.

6. Домашнее питание

Приготовленный "с любовью" корм редко содержит полный набор витаминов и минералов.

7. Отказ от вакцинации

Домашние питомцы тоже нуждаются в прививках. Бешенство и вирусный лейкоз не щадят даже тех, кто не выходит на улицу.

8. Игнорирование защиты от паразитов

Клещи и блохи могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний.

9. Нет укрытия на улице

Если кошка гуляет во дворе, ей нужно тёплое и безопасное убежище, особенно зимой.

10. Хроническая рвота

Многие считают её нормой, но это сигнал серьёзных проблем: от аллергии до почечной недостаточности.

11. Изменения в поведении

Аппетит, активность, привычки — всё это индикаторы здоровья. Любые изменения стоит воспринимать серьёзно.

12. Опасные растения

Лилии, диффенбахия и десятки других домашних растений смертельно опасны для кошек.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Эксперты по силовым видам спорта назвали армрестлинг древнейшей формой борьбы
Высокая ключевая ставка не всегда может быть препятствием: советы экономиста
Фото Таисии Масляковой в день рождения вызвало споры о внешности
Дизайнеры назвали ковры, вышедшие из моды и портящие интерьер
Водителям рассказали, в каких случаях лучше управлять коробкой передач вручную
Домашние методы удаления волос на лице набирают популярность среди женщин
Кариес не передается напрямую через поцелуи — стоматолог Ростовенко
Газпромбанк запустил первые в России терминалы с возможностью оплаты покупок частями
Успенский собор в Киеве решили дерусифицировать
Врачи назвали самые опасные ошибки владельцев кошек, угрожающие здоровью питомца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.