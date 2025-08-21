Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Морская мафия: как дельфины навели свои правила в океане

Стая дельфинов способна отбить атаку акулы благодаря координации
2:37
Зоосфера

Белая акула — символ морского хищника. Мощное тело, десятки острых зубов, скорость и сила — всё это делает её грозой океана. Но есть одно "но": даже самая свирепая акула предпочитает не связываться с дельфинами. Кажется странным — ведь дельфин выглядит безобидным и дружелюбным. На деле же именно эти млекопитающие способны превратить жизнь акулы в кошмар.

Дельфины
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дельфины

Акула так не умеет

Сравнение очевидно: акула — "баржа", дельфин — "водный мотоцикл".

  • Акула действует напролом, лишённая стратегического мышления.

  • Дельфин — манёвренный и быстрый, его движения точны и молниеносны.

  • Но главное преимущество дельфина — мозг. Он способен помнить, планировать и действовать слаженно вместе с другими.

Акула полагается на силу и зубы, дельфин — на интеллект и координацию. Именно поэтому в одиночку дельфина можно атаковать, но стая дельфинов становится кошмаром для любой акулы.

Главное — ум и стратегия

Дельфины не бросаются в панике при виде акулы. Они выстраиваются в полукруг, самки и детёныши оказываются в центре, а самцы становятся "стеной защиты". И начинается самое страшное для акулы: слаженные удары.

  • Жёсткий нос дельфина работает как таранящее оружие.

  • Удары приходятся в уязвимые места: брюхо, жабры, бока.

  • Несколько точных атак способны серьёзно повредить акулу и даже убить её.

Дельфины действуют как военные тактики: один отвлекает, другой атакует, третий прикрывает. Акулы, привыкшие к одиночной охоте, не могут противопоставить такой организации ничего.

Почему акулы избегают дельфинов

Белая акула может весить тонну, но она не дура. Если рядом пяток дельфинов — риск слишком велик. Лучше уплыть без добычи, чем остаться покалеченной.
Поэтому при встрече с дельфинами акулы чаще всего разворачиваются и уходят.

Дельфины — "спасатели" океана

Много случаев зафиксировано у берегов Калифорнии, Южной Африки, Австралии, когда дельфины вмешивались в потенциальные атаки акул на людей. Они словно патруль выныривали рядом и загоняли акулу прочь. Совпадение? Возможно. Но поведение дельфинов указывает: они сознательно защищают свою территорию и даже "союзников" — людей.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
