Морская мафия: как дельфины навели свои правила в океане

Белая акула — символ морского хищника. Мощное тело, десятки острых зубов, скорость и сила — всё это делает её грозой океана. Но есть одно "но": даже самая свирепая акула предпочитает не связываться с дельфинами. Кажется странным — ведь дельфин выглядит безобидным и дружелюбным. На деле же именно эти млекопитающие способны превратить жизнь акулы в кошмар.
Сравнение очевидно: акула — "баржа", дельфин — "водный мотоцикл".
Акула действует напролом, лишённая стратегического мышления.
Дельфин — манёвренный и быстрый, его движения точны и молниеносны.
Но главное преимущество дельфина — мозг. Он способен помнить, планировать и действовать слаженно вместе с другими.
Акула полагается на силу и зубы, дельфин — на интеллект и координацию. Именно поэтому в одиночку дельфина можно атаковать, но стая дельфинов становится кошмаром для любой акулы.
Дельфины не бросаются в панике при виде акулы. Они выстраиваются в полукруг, самки и детёныши оказываются в центре, а самцы становятся "стеной защиты". И начинается самое страшное для акулы: слаженные удары.
Жёсткий нос дельфина работает как таранящее оружие.
Удары приходятся в уязвимые места: брюхо, жабры, бока.
Несколько точных атак способны серьёзно повредить акулу и даже убить её.
Дельфины действуют как военные тактики: один отвлекает, другой атакует, третий прикрывает. Акулы, привыкшие к одиночной охоте, не могут противопоставить такой организации ничего.
Белая акула может весить тонну, но она не дура. Если рядом пяток дельфинов — риск слишком велик. Лучше уплыть без добычи, чем остаться покалеченной.
Поэтому при встрече с дельфинами акулы чаще всего разворачиваются и уходят.
Много случаев зафиксировано у берегов Калифорнии, Южной Африки, Австралии, когда дельфины вмешивались в потенциальные атаки акул на людей. Они словно патруль выныривали рядом и загоняли акулу прочь. Совпадение? Возможно. Но поведение дельфинов указывает: они сознательно защищают свою территорию и даже "союзников" — людей.
Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.
