От падали до живой добычи: как гиены превращаются в смертельных хищников

Гиен часто изображают карикатурными злодеями в мультфильмах или падальщиками, довольствующимися остатками за львами. Но в реальности это одни из самых умных, сильных и приспособленных хищников Африки. Их челюсти могут перемалывать кости, а социальные кланы по сложности напоминают мини-государства. Именно поэтому гиены одновременно и незаменимы для экосистемы, и смертельно опасны для любого, кто окажется рядом с ними без защиты.
Семейство Hyaenidae небольшое, но уникальное. Сегодня существует три основных вида гиен: пятнистая, бурая и полосатая. Когда-то они занимали разные экологические ниши, но эволюция "заточила" их под роль универсальных хищников и санитаров саванны. Каждая разновидность выработала собственные стратегии выживания: от групповой охоты до специализации на поедании падали.
Главное оружие гиены — челюсти, способные развивать силу укуса до 453 кг/см². Это мощнее, чем у большинства кошачьих, включая льва. Благодаря этому гиены легко разгрызают кости и поедают тушу целиком, сводя к минимуму отходы. Их мускулистое тело и выносливость позволяют часами преследовать добычу, а скорость помогает настичь даже антилопу.
Гиены живут в кланах численностью до 80 особей. В них царит матриархат: самки сильнее и агрессивнее самцов, именно они ведут охоту. Такая организация делает их поведение сложным и продуманным.
Они координируют охоту, окружая добычу.
Используют десятки видов звуков для общения: визги, "смех", вой.
Умеют стратегически отбирать еду у львов и других хищников.
Несмотря на репутацию "мусорщиков", гиены сами добывают до 70% пищи. Особенно пятнистые: они загоняют зебр и антилоп гну, используя командную работу. При этом остаются мастерами утилизации падали, что помогает экосистемам избавляться от трупов и болезней.
Хотя нападения на людей случаются редко, гиены могут быть смертельны. Причины:
Нехватка пищи — во время засух они атакуют скот и даже людей.
Привыкание к человеку — животные теряют страх и начинают подходить к деревням.
Посягательство на логово — защита территории вызывает агрессию.
Уязвимость жертв — чаще страдают дети и пожилые.
Бешенство — заражённые особи нападают без провокации.
Зарегистрированы трагические случаи:
Малави, 2010: группа гиен убила ребёнка и ранила нескольких взрослых.
Кения, 2012: мужчина едва выжил после нападения ночью.
Эфиопия, 2020: серия атак в Аддис-Абебе закончилась десятками пострадавших.
Эти два хищника постоянно делят добычу. Львы сильнее физически, но гиены берут числом и хитростью. Они могут "задразнить" львов, отвлечь их и утащить добычу. Такая конкуренция делает обе стороны сильнее и держит баланс в саванне.
Гиены прекрасно видят в темноте и обладают тонким слухом. Их легендарный "смех" — лишь часть богатого вокального репертуара, включающего сигналы тревоги, призывы к охоте и угрозы врагам. Каждый звук имеет значение, и клан мгновенно реагирует на него.
В мифах гиены — символ обмана и злобы. Но в природе они выполняют важнейшую функцию "санитаров", очищая саванну от падали и предотвращая распространение инфекций. Сегодня гиены страдают от сокращения ареала и браконьерства, искажающий их образ в массовом сознании мешает защите этих животных.
Гие́ны или гие́новые (лат. Hyaenidae), — семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных (Feliformia).
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.