Летом тайга становится ареной гладиаторов: как медведи выясняют, кто достоин самки

При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Про зиму медведей знают все: наелся, лёг в берлогу и спит до весны. Но лето и осень для косолапого — время активной жизни, охоты и накопления жира. Именно в этот период "хозяин тайги" проявляет весь свой характер и изобретательность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кадьякский бурый медведь

1. Мёд — обязательный деликатес

Мёд помогает медведю быстро набрать жир за счёт сахаров и углеводов. Поэтому всё лето он разоряет дикие ульи и может наведаться на пасеку. Лучше уж пасечнику потерять часть урожая, чем встретить зимой голодного шатуна.

2. Из собирателя в рыболовы

Когда ягоды ещё не поспели, медведь идёт к рекам. Лососевая нерестовая рыбалка — его любимое летнее занятие. На порогах Камчатки и Аляски одновременно кормятся десятки косолапых. Очередей никто не соблюдает, но молодым достаётся меньше: старшие берут своё.

3. Время любовных турниров

Лето — пора брачного сезона. Самцы устраивают настоящие поединки за самку: рычат, бодаются и проверяют силу друг друга. Победитель получает право на "медвежью свадьбу". Самке нужны самые крепкие гены, и она выбирает сильнейшего.

4. Аппетит без границ

К середине лета медведь ест буквально всё: коренья, ягоды, кабанов, падаль. Он чередует белковую и растительную пищу, чтобы накопить достаточно жира к зиме. Если есть не будет — рискует не пережить холодный сезон.

5. Не агрессор, а пугало

Вопреки стереотипам, медведь не всегда нападает. Чаще он просто наблюдает за людьми из кустов и старается уйти незамеченным. Но если почувствует угрозу — встанет на лапы, зарычит и покажет, что с ним лучше не связываться.

6. Кусты — его холодильник

Медведь использует чащи и заросли не только для охоты, но и как место хранения. Крупную добычу он делит на части и складывает в кусты, чтобы возвращаться к "запасам".

7. Подготовка к зиме

Уже в конце осени медведь ищет место для берлоги: овраги, ямы, расщелины, муравейники. Если зима обещает быть суровой — обустраивает логово на болоте и утепляет его мхом, листвой, еловыми лапами. Настоящий стратег: всё продумывает заранее.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

