Сон с открытыми глазами: почему змеи остаются настороже даже во сне

Встреча со змеёй всегда производит сильное впечатление. Этот жёсткий, немигающий взгляд, словно из фильмов про древних богов или злых гипнотизёров, пробирает до костей. Но никакой магии тут нет: у змей просто отсутствуют веки. Их глаза всегда открыты, даже когда они спят.
Верхнее и нижнее веки у змей срослись, образовав прозрачную защитную плёнку — очковую чешую (брилле). Она работает как вечные "очки" или мотоциклетный визор: защищает глаза от пыли, веток, когтей и песка.
Под ней располагаются отверстия слёзных желёз, которые подают жидкость для очистки и увлажнения. А во время линьки змея сбрасывает вместе с кожей и эту чешую. Именно поэтому перед линькой её глаза мутнеют и становятся "стеклянными".
Моргать они не умеют — даже если пылинка попадёт в глаз, приходится ждать, пока слёзная жидкость сделает своё дело.
Отдыхают змеи иначе: их мозг "отключается", а взгляд остаётся неподвижным и расфокусированным. Отличить спящую змею можно по признакам:
тело лежит неподвижно,
язык не высовывается,
дыхание становится замедленным.
Для сна змеи выбирают укромные места — норы, щели, листву. Зимой многие виды впадают в спячку, полностью замедляя обмен веществ.
Учёные отмечают, что у рептилий есть фазы сна, похожие на наш медленный и быстрый сон, но до конца не ясно, видят ли змеи сны.
Змеи — потомки ящериц, которые со временем лишились ног. Причиной стала мутация в гене Sonic hedgehog (название действительно звучит как мультяшный "Ёжик Соник"). Эта "поломка" остановила развитие конечностей, зато подарила им вытянутое тело с сотнями позвонков, гибкий череп и челюсти, способные раздвигаться шире головы.
Уникальное строение помогло ползать в норах, пролезать в песке и траве, охотиться на добычу крупнее собственного тела.
Очковая чешуя — часть той же адаптации. В условиях грязи и пыли моргание бесполезно, а вот постоянная защита оказалась куда эффективнее.
Отсутствие век — это ещё и защитный приём. Хищнику трудно понять, бодрствует ли змея, ведь её глаза всегда "смотрят". Так эволюция подарила рептилиям маску вечной настороженности.
Получается, что змея — это настоящий "шпион природы":
без ног, но с идеальной пластичностью,
без век, но с надёжной защитой,
всегда настороже, даже во сне.
Пресмыка́ющиеся или репти́лии (лат. Reptilia), — традиционно выделяемый класс преимущественно наземных позвоночных животных из клады амниот, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых.
