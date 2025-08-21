Сон с открытыми глазами: почему змеи остаются настороже даже во сне

Рептилии защищают глаза прозрачной плёнкой и спят с открытыми глазами — данные учёных

Встреча со змеёй всегда производит сильное впечатление. Этот жёсткий, немигающий взгляд, словно из фильмов про древних богов или злых гипнотизёров, пробирает до костей. Но никакой магии тут нет: у змей просто отсутствуют веки. Их глаза всегда открыты, даже когда они спят.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Восточная коричневая змея

Глаза без век: как это устроено

Верхнее и нижнее веки у змей срослись, образовав прозрачную защитную плёнку — очковую чешую (брилле). Она работает как вечные "очки" или мотоциклетный визор: защищает глаза от пыли, веток, когтей и песка.

Под ней располагаются отверстия слёзных желёз, которые подают жидкость для очистки и увлажнения. А во время линьки змея сбрасывает вместе с кожей и эту чешую. Именно поэтому перед линькой её глаза мутнеют и становятся "стеклянными".

Как змеи спят без век

Моргать они не умеют — даже если пылинка попадёт в глаз, приходится ждать, пока слёзная жидкость сделает своё дело.

Отдыхают змеи иначе: их мозг "отключается", а взгляд остаётся неподвижным и расфокусированным. Отличить спящую змею можно по признакам:

тело лежит неподвижно,

язык не высовывается,

дыхание становится замедленным.

Для сна змеи выбирают укромные места — норы, щели, листву. Зимой многие виды впадают в спячку, полностью замедляя обмен веществ.

Учёные отмечают, что у рептилий есть фазы сна, похожие на наш медленный и быстрый сон, но до конца не ясно, видят ли змеи сны.

Эволюционная хитрость: потеряли ноги, приобрели преимущества

Змеи — потомки ящериц, которые со временем лишились ног. Причиной стала мутация в гене Sonic hedgehog (название действительно звучит как мультяшный "Ёжик Соник"). Эта "поломка" остановила развитие конечностей, зато подарила им вытянутое тело с сотнями позвонков, гибкий череп и челюсти, способные раздвигаться шире головы.

Уникальное строение помогло ползать в норах, пролезать в песке и траве, охотиться на добычу крупнее собственного тела.

Очковая чешуя — часть той же адаптации. В условиях грязи и пыли моргание бесполезно, а вот постоянная защита оказалась куда эффективнее.

Змея как мастер маскировки

Отсутствие век — это ещё и защитный приём. Хищнику трудно понять, бодрствует ли змея, ведь её глаза всегда "смотрят". Так эволюция подарила рептилиям маску вечной настороженности.

Получается, что змея — это настоящий "шпион природы":

без ног, но с идеальной пластичностью,

без век, но с надёжной защитой,

всегда настороже, даже во сне.

Уточнения

Пресмыка́ющиеся или репти́лии (лат. Reptilia), — традиционно выделяемый класс преимущественно наземных позвоночных животных из клады амниот, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых.

