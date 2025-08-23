Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Из гибкой охотницы — в тяжёлую подушку: к чему приводит кошачий диванный режим

Сегодня почти каждая вторая кошка в мире имеет лишний вес, и ветеринары всё чаще называют ожирение у животных настоящей патологией. За последние десять лет количество кошек с избыточной массой удвоилось, особенно среди тех, кто живёт в квартирах и ведёт малоподвижный образ жизни. Но лишний вес — лишь верхушка айсберга: недостаток активности постепенно подтачивает здоровье питомца и отражается на его поведении.

кошка прячет нос
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License
кошка прячет нос

Что значит сидячая кошка

Если кошка практически не двигается, играет мало или совсем не имеет возможности тратить энергию, её образ жизни можно назвать сидячим. Чаще всего это касается городских питомцев, не выходящих за пределы квартиры. В отличие от сельских или уличных кошек, которые охотятся, лазают по деревьям, бегают и исследуют территорию, домашние животные лишены естественных способов активности.

Даже несмотря на то что кошка спит 15-16 часов в сутки, оставшееся время ей необходимо использовать для движения. Прыжки, лазанье, бег и охотничьи игры не только укрепляют мышцы и суставы, но и помогают поддерживать психологический баланс. Если этих стимулов нет, организм постепенно страдает.

Риски для здоровья при малоподвижности

Ожирение и сопутствующие болезни

Самая частая проблема у домашних малоподвижных кошек — ожирение. Лишний вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, повышает риск диабета и гипертонии. Избыточный жир также снижает подвижность и запускает цепочку болезненных процессов.

Проблемы с суставами

Недостаток движения ускоряет развитие остеоартрита и артрита. Возникает замкнутый круг: кошка не двигается — суставы теряют гибкость, движение начинает вызывать боль, и активность снижается ещё сильнее.

Психологические расстройства

Не меньше страдает и психика. Малоподвижный образ жизни может привести к стрессу, апатии и даже депрессии. У таких кошек чаще встречаются деструктивные привычки: они царапают мебель, метят территорию, кусаются или отказываются пользоваться лотком.

Как стимулировать кошку к активности

Вертикальные пространства

Первое, что можно сделать, — оборудовать дом так, чтобы кошка могла лазить и прыгать. Когтеточки, кошачьи деревья, настенные полки и даже простые лестницы стимулируют движение. Возможность менять высоту помогает укреплять мышцы и суставы и поддерживать природный инстинкт исследователя.

Игры с хозяином

Если кошка не проявляет активности сама, стоит подключить её через совместные игры. Мячи и мышки на резинке развивают выносливость и тренируют сердце. "Удочки" с тряпочками или перьями пробуждают охотничий инстинкт: кошка будет прыгать, бегать, ловить добычу. Это не только физическая нагрузка, но и умственная стимуляция.

Игрушки и головоломки

Специальные интерактивные кормушки или игрушки-пазлы, где за угощение нужно "поработать", помогают бороться с перееданием и одновременно обеспечивают активность. Такой подход объединяет игру и питание, снижая скуку и риск ожирения.

Режим и разнообразие

Не менее важно — регулярность. Лучше устраивать кошке несколько коротких игровых сессий в течение дня, чем пытаться нагрузить её один раз вечером. Животное быстрее устаёт, но и быстрее восстанавливается, а короткие занятия поддерживают интерес.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
