Война за миску и внимание: как наладить мир между хвостатыми врагами

Собаки и кошки могут прекрасно уживаться в одном доме, но нередко их совместная жизнь сопровождается напряжением. Иногда это просто шумная игра, но бывают ситуации, когда в дело вступает настоящая агрессия: громкое рычание, выпущенные когти, укусы или резкая погоня. Для хозяина важно научиться различать игру и конфликт и вовремя вмешиваться, чтобы не допустить травм и закрепления негативного поведения.
Кошка может нападать на собаку по нескольким причинам. Иногда её раздражает излишне навязчивое или игривое поведение пса. Бывает и так, что прошлый опыт с собаками оставил страх или недоверие, и тогда агрессия — способ самозащиты. Ещё один вариант — стремление утвердить доминирование и показать, что территория принадлежит именно ей.
Собака чаще проявляет агрессию, руководствуясь инстинктами. У некоторых пород развит охотничий драйв, и кошка воспринимается как добыча. Проблемы могут возникнуть и при недостатке социализации: если щенок не привык к кошкам, он может видеть в них угрозу. Иногда агрессия связана с избытком энергии и недостатком нагрузок: собака ищет способ выплеснуть силы и переключается на кошку.
Если вы заметили признаки напряжённости — настороженные уши, изогнутую спину, взъерошенный хвост, рычание или царапанье, — нужно вмешаться сразу. Никогда не пытайтесь разнимать животных голыми руками: велик риск получить серьёзные укусы и царапины. Вместо этого используйте отвлекающие приёмы — хлопните в ладоши, резко произнесите громкую команду или постучите по предмету. Иногда достаточно неожиданного звука, чтобы переключить внимание животных. Если конфликт всё же разгорелся, разделите их с помощью подручных предметов — одеяла или ширмы, а затем разнесите по разным комнатам, дав время на успокоение.
Первое знакомство должно проходить под контролем. Держите собаку на поводке, чтобы избежать резких реакций. Пусть она наблюдает за кошкой на расстоянии, постепенно приближаясь. За спокойное поведение обязательно хвалите и поощряйте угощением. Команды "сидеть", "нельзя", "место" помогут управлять ситуацией и отвлекать внимание, если собака проявляет излишний интерес. Постарайтесь, чтобы присутствие кошки ассоциировалось у собаки только с положительными эмоциями — играми, наградами или лаской.
Кошка — территориальное животное, и появление собаки может восприниматься ею как вторжение. Не форсируйте контакт, дайте ей время привыкнуть. Начинайте с коротких встреч, постепенно увеличивая продолжительность. За спокойное поведение тоже поощряйте — лакомством или лаской. Важно, чтобы у кошки оставались собственные ресурсы: отдельные миски, лоток, когтеточка. Обеспечьте ей доступ к высоким точкам и укрытиям, где она сможет спрятаться и чувствовать себя в безопасности.
