Кто тут главный — вы или кошка? Как вернуть контроль над мебелью

Лимон и ментол отпугивают кошек от столов и другой мебели
Зоосфера

Многие хозяева жалуются: стоит отвернуться — кошка уже на столе, полке, шкафу или кухонной поверхности. Хотя кажется, что животное делает это назло, в действительности причина проста — инстинкты. Кошке нужно быть выше, видеть больше, чувствовать себя в безопасности. Но если прыжки по мебели доставляют дискомфорт или становятся опасными, поведение можно и нужно корректировать.

кошка на кухонном гарнитуре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка на кухонном гарнитуре

Почему кошка лезет на мебель

Инстинкт наблюдателя

Кошки — прирождённые исследователи и охотники. С высоты они лучше контролируют территорию, замечают движения и потенциальные угрозы. Домашний интерьер заменяет им деревья и крыши. Даже в квартире с доступом на улицу кошка будет забираться повыше — это зона комфорта.

Уединение и безопасность

Высота — это не только обзор, но и личное пространство. Особенно если в доме есть дети, другие животные или шумные гости. Наверху никто не достаёт, можно спокойно выспаться, наблюдать и восстанавливаться.

Еда и интерес

Если на столе остаётся еда или запахи еды, кошка не устоит. Некоторые питомцы также прыгают на мебель в поисках внимания, если им скучно, или по привычке, если однажды что-то "вкусное" уже было найдено.

Что делать, чтобы кошка не прыгала куда не надо

Воспитание — с терпением

Главное правило — последовательность. Как только вы замечаете, что кошка готовится к прыжку, подайте короткую команду "нельзя" или "нет" уверенным тоном. Если она всё же прыгнула — аккуратно снимите её и повторите запрет.

Не стоит кричать, пугать или применять силу — это вызовет стресс, но не научит. Поведение должно быть стабильным: все члены семьи должны придерживаться одних и тех же правил.

Предложите альтернативу

У кошки должна быть возможность реализовать свои потребности. Если вы не хотите, чтобы она прыгала на полки и столы, предложите ей кошачье дерево, высокую когтеточку или полки, специально прикреплённые к стене. Многие кошки переключаются на них, если альтернатива удобна и интересна.

Если в доме нет подходящих "горок", животное будет искать любые доступные поверхности — и окажется там, где вам не нравится.

Механические и естественные способы отучить

Алюминиевая фольга

Простой, но эффективный способ: расстелите на поверхности, куда кошка запрыгивает, лист фольги. Шуршащий звук под лапами крайне неприятен — кошка скорее всего передумает забираться туда повторно.

Неприятные запахи

Кошки очень чувствительны к запахам. Распылите на проблемные участки натуральные ароматы, которые они не переносят: лимон, мята, ментол или банан. Можно использовать эфирные масла (осторожно, не все безопасны!) или свежую цедру.

Есть и специальные репелленты от кошек — продаются в зоомагазинах и не вредят животным, но помогают отучить от лазания.

Препятствия

Если поверхность позволяет — расставьте на ней нестабильные предметы, которые легко переворачиваются при малейшем прикосновении (пластиковые стаканчики, лёгкие коробки). Не создавайте угрозу травм, но сделайте место неудобным.

Когда кошка не понимает нет

Иногда кошка просто игнорирует все запреты. Это может говорить о скуке, отсутствии стимулов или слишком мягкой реакции хозяев. В таких случаях стоит усилить физическую и умственную нагрузку — игрушки, интерактивные игры, новые маршруты в доме. Уставшая кошка — спокойная кошка.

Если же ни один способ не помогает, обратитесь за советом к ветеринару или специалисту по поведению животных. Возможно, причина в стрессах или других внутренних триггерах.

Уточнения

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
