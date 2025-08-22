Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скрытая жизнь вашего питомца: куда сбегают кошки и как их вернуть

Стерилизация снижает вероятность побегов кошек и расширения их территории
4:30
Зоосфера

Если ваша кошка регулярно исчезает на часы или даже дни, не спешите паниковать. Для кошек это вполне естественное поведение. Любопытство, охота, поиски партнёра, проверка границ своей территории — всё это укладывается в её природные инстинкты. Главное — понять, что именно движет питомцем, и решить, нужно ли что-то менять.

Кот в шлейке
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в шлейке

Причины кошачьих побегов

Исследование территории

Кошки — независимые животные, у которых в крови потребность исследовать окружающий мир. Им важно знать, что происходит за пределами их территории, даже если дом — безопасен и комфортен. Они могут часами обследовать соседские участки, лазить по заборам или просто дремать в тенистом укрытии.

Защита и расширение границ

Даже кастрированные коты и стерилизованные кошки продолжают охранять свои "владения". Иногда это приводит к настоящим дуэлям за территорию. А если соседская кошка решила, что ваш двор — её, ваш питомец может решиться на "переговоры".

Охота — дело чести

Даже если миска полна корма, охотничий инстинкт никто не отменял. Птицы, мыши, ящерицы — для многих кошек прогулка становится способом "поработать" и выпустить пар. Особенно часто за охотой исчезают кошки, которые проводят много времени дома.

Поиски партнёра

Если кошка или кот не стерилизованы, бегство почти неизбежно. В сезон размножения питомец будет идти за запахом на километры. Это одна из главных причин частых исчезновений и драк между животными.

Изменения дома

Переезд, ремонт, появление младенца или другого животного — всё это может вызвать у кошки стресс. Иногда она просто уходит переждать перемены, если чувствует себя некомфортно.

Двойная жизнь

Кошки — настоящие оппортунисты. Если у соседа корм вкуснее, а подоконник теплее, не удивляйтесь: кошка может навещать "второй дом", где её тоже любят и подкармливают.

Когда начинать беспокоиться

Кошки умеют исчезать, но чаще всего возвращаются сами. Однако если питомца нет дольше суток, особенно если он обычно возвращается вовремя, стоит принять меры.

Что можно сделать:

  • Вынесите на улицу её туалетный лоток — кошки чувствуют его запах на расстоянии до двух километров.

  • Оставьте возле входа еду и воду.

  • Зовите её знакомым голосом, потрясите упаковкой корма или пошуршите любимой игрушкой.

  • Оставьте приоткрытым окно, балкон или лаз — кошки часто возвращаются ночью, когда всё спокойно.

  • Сообщите соседям и развесьте объявления с фото.

  • Свяжитесь с ближайшими приютами, ветеринарами и проверьте онлайн-сервисы по поиску животных.

Как уменьшить риск побегов

Идентификация

Микрочип или татуировка — обязательная мера, особенно если кошка гуляет самостоятельно. Если она потеряется, это увеличивает шансы на возврат в десятки раз.

Стерилизация

Один из самых эффективных способов снизить тягу к скитаниям. После стерилизации кошки реже уходят далеко, меньше дерутся и спокойнее воспринимают границы дома.

Безопасный двор

Если вы живёте в частном доме, можно оборудовать участок сеткой или специальным забором, через который кошка не сможет выбраться. Также всё чаще устанавливают просторные уличные вольеры — особенно для породистых кошек.

GPS-ошейник

Современные устройства позволяют отслеживать кошку в реальном времени. Это особенно удобно, если питомец склонен уходить надолго. Некоторые модели также фиксируют маршруты и активность кошки.

Поводок и шлейка

Некоторые кошки прекрасно гуляют на поводке, как собаки. Особенно это подходит активным и любопытным породам — бенгалам, мейн-кунам, абиссинцам. Главное — приучать к этому постепенно и терпеливо.

Главное — не наказывать

Если кошка вернулась домой после долгой прогулки, не ругайте её. Она не поймёт, за что наказание. Более того, страх и стресс могут привести к новым попыткам убежать — уже не из любопытства, а чтобы избежать негативного опыта.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
