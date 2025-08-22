Эти комки не просто раздражают: как линька может навредить здоровью питомца

Комки шерсти у кошек могут вызвать кишечную непроходимость — предупреждают ветеринары

Линька — это естественный процесс обновления шерсти у кошек и собак, который происходит, как правило, дважды в год: весной и осенью. Именно в эти периоды животное адаптируется к смене температуры и продолжительности светового дня, сбрасывая старую шерсть и наращивая новую — более густую перед зимой и более лёгкую перед летом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) сезонная линька у собаки

Вне сезонных периодов животные также теряют немного шерсти, особенно домашние, живущие в стабильном климате квартиры. У уличных кошек и собак линька выражена сильнее, но проходит быстрее. А вот у питомцев, постоянно находящихся в помещении, она может быть менее выраженной, но затянуться и стать практически круглогодичной.

Почему это важно для здоровья

Обновление шерсти — не просто эстетика. Это механизм терморегуляции и защиты кожи. Здоровая шерсть выполняет роль изоляции, барьера от пыли, насекомых, ультрафиолета и влаги. Если процесс линьки нарушается или становится чрезмерным, это уже может быть сигналом о сбоях в организме.

Особенно внимательными стоит быть владельцам кошек: во время ухода за собой они заглатывают большое количество выпавшей шерсти. У малоподвижных или пожилых животных, а также у тех, кто живёт в квартире, шерсть не всегда выходит естественным путём. Это может привести к образованию трихобезоаров — плотных комков в желудке или кишечнике.

Если такие комки не выводятся, они вызывают рвоту, запоры, потерю аппетита и, в тяжёлых случаях, могут даже спровоцировать непроходимость кишечника.

Как облегчить линьку

Во время линьки питомцу особенно важно внимание. Первое и самое эффективное средство — регулярное расчёсывание. Оно помогает удалить отмершие волоски, предотвращает их распространение по дому, а главное — снижает риск заглатывания шерсти, особенно у кошек.

Питомца стоит расчёсывать чаще, чем обычно: если в спокойное время это делается 1-2 раза в неделю, то в период линьки может потребоваться ежедневный уход. Для собак с густым подшерстком или длинной шерстью — дважды в день.

Выбирайте инструмент в зависимости от длины и структуры шерсти: мягкие щётки для короткошёрстных кошек, пуходёрки или фурминаторы — для животных с густым подшерстком. Для длинношёрстных пород подойдут расчёски с редкими зубьями и средства для распутывания шерсти.

Если ваш питомец не приучен к расчёсыванию или активно сопротивляется, не мучайте его — лучше обратиться к профессиональному грумеру. Особенно это актуально для густошёрстных пород.

Не только шерсть

Во время расчёсывания у вас есть возможность внимательно осмотреть кожу животного. Заметив покраснения, бляшки, перхоть или паразитов, можно оперативно отреагировать. Также это помогает избежать образования колтунов, которые чаще всего появляются за ушами, на шее и в области бедер.

Если шерсть сваливается в плотные комки, не тяните с уходом. Колтуны затрудняют терморегуляцию, натирают кожу и становятся благоприятной средой для микробов.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Хотя линька — естественный процесс, есть случаи, когда нужно бить тревогу. Если шерсть выпадает слишком обильно, вне сезонного периода, клочками или на ограниченном участке — это повод для консультации. Особенно, если выпадение сопровождается зудом, покраснением кожи, вялостью или изменением поведения.

Причиной может быть всё, что угодно — от аллергии до грибковой инфекции, от паразитов до проблем с питанием или гормональным фоном. Нарушения обмена веществ, нехватка витаминов, плохой корм — всё это отражается на состоянии шерсти. Поэтому важно не только ухаживать снаружи, но и следить за рационом питомца, особенно в периоды смены шерсти.

