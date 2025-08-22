Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сахалинской области установили лимит 10 литров бензина до прибытия новых партий
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков
Дизайнеры назвали приёмы для добавления цвета в пастельный интерьер
Учёные рассматривают строительство космического лифта на основе нанотрубок
В России отреагировали на прекращение поставок нефти в Венгрию на фоне атак ВСУ
Резиновые сапоги стали модным аксессуаром и обязательным элементом летнего гардероба
Мох появляется в саду из-за влажности, тени и кислой почвы
Автоэксперт Амосов напомнил о допустимых нормах тонировки стекол в России

Эти укусы смертельно опасны: как защитить питомцев и облегчить им боль

Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений
4:29
Зоосфера

Осы часто оказываются рядом с человеком и его питомцами: их привлекают запахи еды, сладкие напитки и резкие движения. Летом укусы этих насекомых — не редкость. В том числе и для собак или кошек. Как понять, что произошло? Нужно ли паниковать? Когда обращаться к ветеринару? И как помочь животному в домашних условиях — рассказываем по порядку.

оса кусает собаку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
оса кусает собаку

Опасен ли укус осы для питомца

В большинстве случаев — нет. Если укус пришёлся на лапу, бок или спину, он вызывает локальную реакцию: боль, покраснение и небольшой отёк. Животное может немного хромать, облизывать ранку или жалобно попискивать. Такая реакция не требует срочного вмешательства и, как правило, проходит за 1-2 дня.

Но есть исключения. Особенно опасны укусы в области головы, рта, языка или горла. Здесь даже небольшой отёк может вызвать затруднение дыхания — а это уже угроза для жизни.

Также риск увеличивается, если у животного есть аллергия на яд. Сильная отёчность, обильное слюнотечение, рвота, апатия, дрожь или потеря сознания — повод немедленно обратиться к ветеринару.

Как распознать укус осы у собаки или кошки

Вот основные симптомы, на которые стоит обратить внимание:

  • Боль: питомец может взвизгнуть, начать нервничать, мяукать или выть.

  • Местный отёк: чаще всего появляется припухлость и покраснение.

  • Зуд и раздражение: животное может облизывать или грызть пострадавшее место, тереться о мебель.

  • Хромота: если укус пришёлся на лапу, питомец может избегать опоры на неё.

  • Аллергическая реакция: отёк морды, затруднённое дыхание, вялость — серьёзный сигнал тревоги.

Что делать после укуса

Если самочувствие питомца стабильное и нет признаков аллергии, вы можете помочь ему дома:

Осмотрите место укуса

В отличие от пчёл, осы почти никогда не оставляют жало. Но если вы его заметили, аккуратно удалите пинцетом, стараясь не сдавливать мешочек с ядом.

Продезинфицируйте

Промойте место укуса прохладной водой с мылом, затем обработайте антисептиком, чтобы избежать инфицирования.

Охладите

Заверните кубик льда в чистую ткань и приложите к месту укуса на несколько минут — это поможет снять отёк и уменьшить боль. Повторяйте процедуру несколько раз в течение дня.

Используйте соду

Можно приготовить пасту из пищевой соды и воды и нанести её на укус. Это домашнее средство помогает нейтрализовать часть яда и снимает воспаление.

Если состояние питомца не улучшается в течение суток или появляются тревожные симптомы — обратитесь к ветеринару.

Когда отёк пройдёт

Местная реакция от укуса осы обычно сходит за 24-48 часов. Постепенно исчезают покраснение и припухлость, уходит боль. Если спустя два дня симптоматика сохраняется или усиливается — лучше не затягивать с визитом к врачу.

Как защитить питомца от укусов ос

Избегайте мест скопления насекомых

Наибольшее количество ос — возле фруктовых деревьев, компостных куч, уличных урн и мест для пикников. Если вы гуляете с питомцем рядом с такими зонами, будьте особенно внимательны.

Не оставляйте еду на открытом воздухе

Сладкие запахи и остатки пищи на террасе, в мисках или на земле — прямое приглашение для ос. Убирайте за питомцем сразу после кормления и не оставляйте лакомства на улице.

Используйте натуральные отпугиватели

Осы не любят резкие запахи белого уксуса, гвоздики, лимона. Разместите такие натуральные средства у входа в дом, в местах отдыха питомца или на веранде. Они безопасны и не вызывают у животных раздражения.

Наблюдайте за питомцем

Некоторые собаки и кошки с интересом наблюдают за летающими насекомыми и даже пытаются поймать их. Это рискованная игра. На прогулке или на даче следите за поведением животного, особенно рядом с цветами или мусором.

Уточнения

Укус — вонзание зубов, сдавливание зубами или челюстями. Укусы насекомых производятся ротовыми органами; перепончатокрылые (пчёлы, осы и др.) человека не кусают, а жалят. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут
Еда и рецепты
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений
Аквафитнес помогает похудеть и развивает выносливость — мнение специалистов
Летом-2025 на туристах в Абхазии, Крыму и Сочи зарабатываются миллионы
Как открыть для себя Венгрию за пределами Будапешта
Исследование Nature Communications: у младших детей слабее развиты эмоциональные ассоциации
Союз торговых центров: IKEA не вернётся в Россию в ближайшие три года
Горло, насморк и температура: летний вирус пришел на курорты и в мегаполисы
Кулинары поделились рецептом воздушного манника без грамма муки
Агрономы назвали главную ошибку садоводов в борьбе с плодовой гнилью
Потолки выше 3 метров нарушают пропорции в детских комнатах и маленьких квартирах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.