Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке

Ушли в ночь истреблять комаров: кто охраняет сад, пока вы спите

Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
3:27
Зоосфера

Встретить лягушку в саду — не повод для тревоги, а, наоборот, отличная новость. Эти земноводные, хоть порой и шумные, приносят садоводу немало пользы. Они не только указывают на здоровье экосистемы, но и выполняют важную работу — избавляют участок от вредителей. Разберёмся, почему стоит поощрять появление лягушек в саду и как создать для них комфортные условия.

лягушка на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
лягушка на грядке

Кто такая садовая лягушка

Лягушка — хладнокровное животное, ведущее как водный, так и наземный образ жизни. Внешне она легко узнаваема: зеленая или коричневатая окраска, выпуклые глаза и четыре перепончатые лапы, с помощью которых она совершает длинные прыжки. Взрослая особь достигает около 10 см в длину и может прожить до пяти лет. Иногда вы можете заметить, как она прячется в высокой траве, выпрыгивает из-под камня или сидит у воды — и это прекрасный знак.

Почему лягушки выбирают именно ваш сад

Если участок находится недалеко от леса, ручья или болота, вероятность того, что лягушки появятся, выше. Особенно их привлекают водоёмы — естественные или искусственные — с пресной, стоячей водой. Для размножения им требуется водная среда глубиной не менее метра, с пологими берегами, в которую можно легко попасть и из которой можно выпрыгнуть.

Также важны укрытия: высокая трава, груды камней, пни, доски, черепица, садовые клумбы. Всё это создаёт тень и прохладу — идеальные условия для лягушек в жаркий день. Оставьте немного дикой растительности — это будет своеобразный отель для земноводных.

Польза, которую трудно переоценить

На стадии головастика лягушки питаются водорослями, а повзрослев, переходят на мясной рацион. Ночью они становятся настоящими хищниками: охотятся на мух, комаров, личинок, червей и особенно на слизней — одних из главных врагов садоводов. В отличие от химических инсектицидов, лягушка не вредит экосистеме: она устраняет только то, что нужно, и делает это деликатно.

В условиях, где борьба с вредителями становится всё более актуальной, лягушка — это бесплатный, естественный и эффективный союзник. При этом она не требует ухода, кормления или условий содержания — нужно лишь создать подходящую среду.

Как пригласить лягушек в свой сад

Если вы хотите, чтобы эти помощники поселились на вашем участке, начните с воды. Установите небольшой пруд — необязательно декоративный: главное, чтобы он был не слишком мелким и имел доступ с пологого берега. Важно, чтобы рядом не было золотых рыбок — они поедают икру и головастиков.

Создайте вокруг пруда живую зону: посадите влаголюбивые растения, оставьте немного некошеной травы. Добавьте груду камней, корягу или черепицу — так лягушки смогут укрываться днём. Не используйте ядохимикаты — их остатки губительны для земноводных.

Даже простой таз с дождевой водой в тени может стать временным убежищем. Главное — не тревожить лягушек, не переселять их насильно и не пытаться приручить. Природа сама решит, где им будет комфортно.

Уточнения

Комары́ семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Недвижимость
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.