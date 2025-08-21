Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами

Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
4:59
Зоосфера

Погружение рядом с одной из самых опасных и завораживающих хищниц океана — большой белой, тигровой, океанской или бульдожьей акулой — это не просто приключение. Это опыт, который меняет восприятие моря, себя и самой природы. Несмотря на свою устрашающую репутацию, именно эти "суперхищники" стали объектом восхищения у опытных дайверов по всему миру.

Гигантская акула и дайвер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская акула и дайвер

На суше и у поверхности человек — существо шумное, уязвимое и непонятное. Но под водой правила меняются. Здесь человек становится частью подводного мира. Это мгновение — взгляд в глаза акуле, спокойствие и грация её движений — способно стереть страх и породить уважение. Вот что важно знать о четырёх самых завораживающих хищниках океана.

Большая белая — легенда глубин

Carcharodon carcharias, или большая белая акула — символ хищного океана. Её силуэт, белое брюхо, заостренная морда и устрашающие зубы узнаваемы даже теми, кто никогда не погружался. Вид признан уязвимым Международным союзом охраны природы, что делает наблюдение за ней особенно ответственным.

Где встретить: у берегов Южной Африки (острова Дайер), Австралии (Нептуновы острова), Калифорнии (Фараллоновы острова), Новой Зеландии (Блафф и Стюарт-Айленд).

Как нырять: погружение обычно проводится в кевларовой клетке у лодки. Воздух поступает через наргиле, что делает погружение доступным даже для новичков. В Австралии опытные дайверы могут выходить за пределы клетки — по специальному разрешению.

Тигровая акула — скрытая императрица

Galeocerdo cuvier — это одиночка, которая встречается как в умеренных, так и в тёплых водах. Она подходит к дайверам бесшумно и так же быстро исчезает. Молва о её агрессии преувеличена, но осторожность и уважение к её поведению обязательны. Молодые особи легко узнаются по вертикальным полосам, из-за которых она и получила название "тигровая".

Где встретить: Фиджи (лагуна Бека), Южная Африка (Аливал-Шоул), Мальдивы (Фувахмула), Багамы (Тайгер-Бич).

Как нырять: Тайгер-Бич особенно популярен среди дайверов из-за прозрачной воды и ровного песчаного дна. Погружение происходит на коленях в ожидании появления акулы.

Океанская акула — неутомимый дознаватель

Carcharhinus longimanus — это пелагический вид, известный своими длинными белыми плавниками. Он не боится контакта и активно приближается к дайверам. Иногда между человеком и акулой вставляют специальную палку, чтобы сохранить дистанцию. Удары по телу акулы строго запрещены — это может вызвать агрессию.

Где встретить: Красное море (Братья, Даедалус, Эльфинстоун), Судан (Шааб Руми, Санганеб, Ангарош, Джумна), Багамы (остров Кэт).

Как нырять: акула быстро приближается и в последний момент отклоняется. Главная задача дайвера — сохранять спокойствие и зрительный контакт. Если поведение акулы становится навязчивым, пора подниматься на лодку. Ночные погружения и плавание в сумерках — под строгим запретом.

Бульдожья акула — пресноводная глыба

Carcharhinus leucas — единственная крупная акула, способная жить в пресной воде. Её можно встретить в реках Миссисипи, Замбези, Брисбен и устьях других рек. Массивное тело, широкая голова и непредсказуемое поведение делают её особенно заметной.

Где встретить: Мексика (Плайя-дель-Кармен), Фиджи (Shark Marine Reserve), Южная Африка (Аливал-Шоул).

Как нырять: самое доступное место — Плайя-дель-Кармен зимой, когда самки приплывают к берегу. Наблюдение проходит на мелководье, среди песчаных отмелей.

Как подготовиться к встрече с суперхищниками

Перед тем как отправляться к топ-4, стоит начать с менее опасных видов — серых рифовых или черноперых акул в Индонезии, Мальдивах или Полинезии. Это даст необходимый опыт и уверенность под водой.

Несколько базовых правил безопасности:

  • не ныряйте в мутной воде;

  • держитесь вместе с группой;

  • не приближайтесь к акулам сзади или сбоку;

  • всегда поддерживайте зрительный контакт;

  • не используйте вспышку на камере;

  • не носите светоотражающие элементы;

  • не оставайтесь на поверхности воды;

  • если акула меняет траекторию, нервничает или ускоряется — спокойно покиньте зону погружения.

Эти простые меры снижают риски и позволяют в полной мере насладиться уникальной встречей.

Уточнения

Моли́тва — духовная практика во многих религиях. Важная часть духовной жизни верующего человека, обращение человека к Богу, богам, святым, ангелам, духам, персонифицированным природным силам, вообще Высшему Существу или его посредникам.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
