Громче быка, прожорливее крокодила: амфибия, ставшая кошмаром экосистем

Лягушка-бык достигает 600 граммов и 18 сантиметров в длину — данные биологов

Зоосфера

Лягушка-бык (Lithobates catesbeianus) родом из восточной части США, но за последние десятилетия этот вид прочно закрепился в Европе. Изначально амфибию завезли в 1960-х годах в частные пруды, где ее рассматривали как экзотическое украшение. Однако со временем животное сбежало в дикую природу и начало активно осваивать новые территории. Сегодня лягушка-бык признана одним из самых опасных инвазивных видов, угрожающих местному биоразнообразию.

лягушка-бык

Откуда название лягушка-бык

Свое звучное имя амфибия получила благодаря громкому брачному крику самцов. В период размножения, который длится с мая по август, эти земноводные издают низкий и протяжный звук, напоминающий мычание быка. Именно этот гортанный крик позволяет определить присутствие лягушки-быка еще до того, как удастся увидеть ее в воде или на суше. Орнитологи и биологи отмечают, что в тишине пруда этот звук может разноситься на сотни метров.

Как распознать гигантскую амфибию

По размерам лягушка-бык заметно превосходит привычных для Европы земноводных. Самки вырастают до 18 сантиметров, самцы чуть меньше — около 17 см. Вес взрослой особи может достигать 600 граммов. Кожа гладкая, окраска варьируется от оливково-зеленой до коричневой, иногда с пятнами более темного оттенка. У самцов в сезон размножения горло становится ярко-желтым. Еще одна характерная черта — крупные барабанные перепонки за глазами и мощные задние лапы, приспособленные к дальним прыжкам и быстрому плаванию. Даже головастики этого вида впечатляют — они могут достигать длины более 15 см.

Почему вид стал угрозой

Главная причина опасности лягушки-быка — ее ненасытный аппетит. Она питается не только насекомыми и ракообразными, но и рыбой, другими амфибиями, мелкими птицами и даже небольшими млекопитающими. Ученые подчеркивают, что под ударом оказываются многие местные виды, в том числе охраняемые законом.

Болезни и паразиты

Еще один фактор, усиливающий угрозу, — перенос опасных заболеваний. Лягушка-бык является носителем грибка-хитридии, вызывающего хитридиомикоз — смертельную болезнь для многих видов земноводных. Европейские лягушки и жабы практически не имеют к нему иммунитета, что может привести к массовым эпидемиям и резкому снижению численности уязвимых видов.

Феноменальная плодовитость

Лягушка-бык демонстрирует удивительные репродуктивные возможности: одна самка способна отложить до 24 тысяч яиц за раз. Такая производительность делает вид практически неуязвимым — даже если значительная часть кладки погибает, популяция все равно продолжает расти. За счет этого амфибия быстро заселяет новые территории, вытесняя аборигенные виды.

Уточнения

Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

