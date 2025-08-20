Наука ошибалась на 10 миллионов лет: настоящая история прыжков кенгуру оказалась сенсацией

Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось

Шведские исследователи представили международному сообществу зоологов сенсационные данные: первые прыжки кенгуру начались значительно раньше, чем считалось ранее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кенгуру с детенышем

Древние находки в Квинсленде

Во время экспедиции в австралийском штате Квинсленд ученые обнаружили останки древнего кенгуру. Особое внимание уделили лодыжкам и пальцам животного — именно эти кости помогли понять, как оно передвигалось.

Что показал анализ

Измерив диапазон движений, исследователи пришли к выводу: предки кенгуру были невероятно подвижными. Они:

свободно передвигались на четырех лапах;

взбирались по деревьям;

и, самое важное, умели прыгать.

Новая дата для "первых прыжков"

Эксперты отмечают, что полученные данные смещают начало "прыгающей эры" кенгуру на 10 миллионов лет назад. Это открытие доказывает: их легендарная способность к прыжкам развилась гораздо раньше, чем было зафиксировано в научных работах.

Уточнения

Кенгуру́ (англ. kangaroo - из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов gangurru "серый кенгуру", лат. Macropus ( досл. : "большая нога")) — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.

