Ворона — пернатый гроссмейстер: птицы научились просчитывать ходы и решать головоломки лучше людей

Ученые давно подозревали, что вороны необычайно умны. Но новое исследование доказало: эти птицы способны не только пользоваться инструментами, но и планировать свои действия на несколько ходов вперед, выбирая оптимальное решение из нескольких вариантов.
Чтобы проверить уровень интеллекта, орнитологи разработали для ворон сложный тест:
сначала птица должна была достать камень из узкой трубки короткой палочкой;
затем перенести камень в другую емкость, используя уже длинный инструмент;
в случае успеха на специальной платформе ворону ждало мясное угощение.
Дополнительная сложность — все части задания были разделены невидимой преградой. Это требовало от птиц именно планирования, а не простой реакции "здесь и сейчас".
Результат поразил исследователей: вороны безошибочно прошли испытания с первой попытки. Они не только сумели выбрать правильную последовательность действий, но и показали, что способны удерживать "в уме" план решения целиком.
Открытие подтверждает: интеллект ворон уникален среди пернатых. Их умение к долгосрочному планированию и использованию подручных средств ставит их на один уровень с некоторыми приматами.
Во́рон (лат. Corvus corax) — вид птиц из рода воронов отряда воробьинообразных.
