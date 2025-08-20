Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ворона — пернатый гроссмейстер: птицы научились просчитывать ходы и решать головоломки лучше людей

Исследование: вороны с первого раза прошли сложный тест на долгосрочное планирование
Зоосфера

Ученые давно подозревали, что вороны необычайно умны. Но новое исследование доказало: эти птицы способны не только пользоваться инструментами, но и планировать свои действия на несколько ходов вперед, выбирая оптимальное решение из нескольких вариантов.

Девушка и ворон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка и ворон

Умный эксперимент

Чтобы проверить уровень интеллекта, орнитологи разработали для ворон сложный тест:

  1. сначала птица должна была достать камень из узкой трубки короткой палочкой;

  2. затем перенести камень в другую емкость, используя уже длинный инструмент;

  3. в случае успеха на специальной платформе ворону ждало мясное угощение.

Дополнительная сложность — все части задания были разделены невидимой преградой. Это требовало от птиц именно планирования, а не простой реакции "здесь и сейчас".

Как справились пернатые

Результат поразил исследователей: вороны безошибочно прошли испытания с первой попытки. Они не только сумели выбрать правильную последовательность действий, но и показали, что способны удерживать "в уме" план решения целиком.

Почему это важно

Открытие подтверждает: интеллект ворон уникален среди пернатых. Их умение к долгосрочному планированию и использованию подручных средств ставит их на один уровень с некоторыми приматами.

Уточнения

Во́рон (лат. Corvus corax) — вид птиц из рода воронов отряда воробьинообразных.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
