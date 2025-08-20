Люди оказались на втором месте: опубликованы результаты необычного соревнования между человеком и обезьяной

Ученые: шимпанзе раскалывают орехи ловчее и эффективнее человека

Иногда природа удивляет: немецкие антропологи вместе с британскими коллегами выяснили, что шимпанзе в одном простом умении превосходят человека. Они гораздо ловчее раскалывают орехи.

Эксперимент в Конго

Исследование проходило в Конго, где сравнивали способности приматов и местных жителей из пигмейского племени. В их рационе часто встречаются орехи Panda oleosa - твёрдые плоды, достать ядро из которых непросто.

Пигмеи используют металлические заострённые молотки.

Шимпанзе обходятся простыми камнями: один служит наковальней, другой — "молотком".

Кто справился лучше

Антропологи отметили, что приматы оказались более проворными и быстрее овладевали навыком. Для них орех — важный источник пищи, а потому умение добывать его становится жизненно необходимым.

У людей же ситуация иная: орехи — лишь часть рациона. Кроме того, на внимание человека влияют десятки других задач, что снижает концентрацию именно на этом умении.

Почему это важно

Учёные подчеркивают, что разница объясняется не только скоростью взросления шимпанзе, но и контекстом жизни. Для примата орех — ценная добыча, ради которой стоит оттачивать навык. Для человека же это лишь одна из многих возможностей утолить голод.

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов.

