Люди оказались на втором месте: опубликованы результаты необычного соревнования между человеком и обезьяной

Иногда природа удивляет: немецкие антропологи вместе с британскими коллегами выяснили, что шимпанзе в одном простом умении превосходят человека. Они гораздо ловчее раскалывают орехи.
Исследование проходило в Конго, где сравнивали способности приматов и местных жителей из пигмейского племени. В их рационе часто встречаются орехи Panda oleosa - твёрдые плоды, достать ядро из которых непросто.
Пигмеи используют металлические заострённые молотки.
Шимпанзе обходятся простыми камнями: один служит наковальней, другой — "молотком".
Антропологи отметили, что приматы оказались более проворными и быстрее овладевали навыком. Для них орех — важный источник пищи, а потому умение добывать его становится жизненно необходимым.
У людей же ситуация иная: орехи — лишь часть рациона. Кроме того, на внимание человека влияют десятки других задач, что снижает концентрацию именно на этом умении.
Учёные подчеркивают, что разница объясняется не только скоростью взросления шимпанзе, но и контекстом жизни. Для примата орех — ценная добыча, ради которой стоит оттачивать навык. Для человека же это лишь одна из многих возможностей утолить голод.
Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.