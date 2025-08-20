Люди оказались на втором месте: опубликованы результаты необычного соревнования между человеком и обезьяной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Иногда природа удивляет: немецкие антропологи вместе с британскими коллегами выяснили, что шимпанзе в одном простом умении превосходят человека. Они гораздо ловчее раскалывают орехи.

Шимпанзе с перебродившим фруктом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шимпанзе с перебродившим фруктом

Эксперимент в Конго

Исследование проходило в Конго, где сравнивали способности приматов и местных жителей из пигмейского племени. В их рационе часто встречаются орехи Panda oleosa - твёрдые плоды, достать ядро из которых непросто.

  • Пигмеи используют металлические заострённые молотки.

  • Шимпанзе обходятся простыми камнями: один служит наковальней, другой — "молотком".

Кто справился лучше

Антропологи отметили, что приматы оказались более проворными и быстрее овладевали навыком. Для них орех — важный источник пищи, а потому умение добывать его становится жизненно необходимым.

У людей же ситуация иная: орехи — лишь часть рациона. Кроме того, на внимание человека влияют десятки других задач, что снижает концентрацию именно на этом умении.

Почему это важно

Учёные подчеркивают, что разница объясняется не только скоростью взросления шимпанзе, но и контекстом жизни. Для примата орех — ценная добыча, ради которой стоит оттачивать навык. Для человека же это лишь одна из многих возможностей утолить голод.

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов. 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Последние материалы
Семенович рассказала, как оказалась заперта в лифте с бойфрендом на Майорке
