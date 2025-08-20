Белое перо среди песка: на австралийском пляже нашли существо, которого наука не знала ранее

Организация WWO впервые сообщила о спасении малого пингвина с лейцизмом

3:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Истории о редких животных всегда захватывают воображение, но то, что произошло в конце марта в Австралии, действительно можно назвать маленьким чудом. На пляже в регионе Гулва, в Южной Австралии, сотрудники Организации по защите дикой природы (WWO) нашли слабого и обезвоженного малого пингвина. Его главная особенность — белоснежное оперение с головы до лап.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Альбинос пингвин на пляже

За необычный внешний вид спасатели окрестили птенца Перл - "жемчужина". И в этом имени есть символизм: такие птицы встречаются настолько редко, что каждый случай можно сравнить с находкой настоящего сокровища природы.

Редкость, которой нет в записях

Оказалось, что Перл страдает от лейцизма — генетического состояния, при котором перья теряют привычную окраску и становятся белыми. В отличие от альбинизма, глаза и кожа при лейцизме сохраняют нормальный цвет, но внешний облик птицы всё равно становится уникальным.

Известный орнитолог и эксперт по малым пингвинам Диана Коломбелли-Негрель, которая более десяти лет наблюдает за колониями Южной Австралии, призналась, что впервые столкнулась с таким случаем.

"Двухцветное оперение морских птиц служит определённой цели. Тёмные перья маскируют их сверху, сливаясь с морем, чтобы хищники не могли заметить добычу. Белоснежный пингвин в природе — лёгкая цель", — пояснила Коломбелли-Негрель.

Отсюда и главный вызов: в дикой природе Перл оказался бы под угрозой нападения, ведь лишился природной защиты.

Борьба за жизнь

Когда Перла нашли, он весил меньше килограмма, был обезвожен и крайне истощён. Специалисты WWO начали курс восстановления: птица получает индивидуальное питание, направленное на набор веса, и специальное противогрибковое лечение. Такие меры необходимы, поскольку дыхательная система пингвинов особенно уязвима для инфекций.

Рена Робинсон, представительница WWO, призналась, что за годы работы ей доводилось спасать множество маленьких пингвинов, но белого птенца она видит впервые. Главная цель команды сейчас — стабилизировать состояние Перла и дать ему шанс на полноценную жизнь.

Что дальше

Будущее Перла зависит от скорости восстановления. В дикой природе шансов выжить у него немного, но в условиях заповедника он может прожить долгую и спокойную жизнь, став настоящим символом заботы о редких животных. Не исключено, что он останется под опекой специалистов, ведь возвращение в естественную среду поставит под угрозу его безопасность.

История Перла показывает: даже генетическая редкость может стать испытанием. Но именно такие уникальные находки помогают учёным лучше понять законы природы, а людям — осознать, насколько важна защита экосистем.

Почему это важно

Появление белого пингвина — не просто курьёз. Это напоминание о том, как хрупки дикие популяции. Генетические мутации, такие как лейцизм, случаются крайне редко, и их фиксация становится ценнейшим вкладом в науку. Но без вмешательства человека такие животные чаще всего обречены.

Спасение Перла — пример того, как работа добровольцев и экологических организаций меняет судьбы. Один пингвин может показаться каплей в море, но именно из таких историй складывается реальная картина заботы о биоразнообразии планеты.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных.

