Муравей Франкенштейн идёт по США: гибрид кусает людей и выводит из строя технику

Энтомологи США сообщили о стремительном расширении ареала муравьёв "Франкенштейнов"

В США набирает обороты тревожная экологическая история — появление гибридного огненного муравья, получившего прозвище "Франкенштейн". Этот вид возник в результате скрещивания завезённых из других стран красных и чёрных муравьёв и за несколько десятилетий захватил почти всю территорию страны.

Сверхустойчивый захватчик

Главная особенность нового гибрида — исключительная живучесть. Он выживает в условиях, недоступных его предкам: выдерживает двухчасовое пребывание при температуре -28 °F и легко адаптируется к жаре. Гибридные колонии движутся быстрее, чем предсказывали исследователи, захватывая новые территории: с 2015 года они освоили свыше 100 тысяч квадратных миль.

"Сейчас кажется, что они очень легко адаптируются, в том числе перемещая свои гнезда глубже под землю в какой-то степени перехитрив окружающую среду", — отметила энтомолог Эми Майкл.

Что происходит внутри муравейника

Колония гибридных муравьёв может включать до полумиллиона рабочих и несколько десятков маток. Такая система — полигиния — делает их практически неуязвимыми: уничтожение одной самки не сказывается на популяции. Муравьи развиваются стремительно: от яйца до взрослой особи проходит всего несколько недель, а каждую весну крылатые особи основывают новые гнёзда, перелетая до 12 миль.

Опасность для людей и животных

Яд гибридов содержит соленопсин — вещество, вызывающее болезненные воспаления кожи и тяжёлые аллергические реакции у чувствительных людей. Медики сообщают, что около 5% пострадавших от укусов нуждаются в экстренной помощи.

Домашние животные и сельхозскот также страдают: муравьи атакуют новорождённых телят, жеребят и птицу, что приводит к гибели молодняка. Птицеводы ежегодно теряют тысячи яиц.

Опасность представляют и для инфраструктуры: муравьи повреждают трансформаторы и распределительные щитки, вызывая короткие замыкания. Ущерб для энергетических компаний исчисляется миллионами долларов.

Гибридная сила: феномен гетерозиса

Генетики объясняют успех вида эффектом гетерозиса: гибриды оказываются сильнее и выносливее, чем исходные виды. В лабораторных условиях они демонстрируют на 30% большую эффективность в переработке пищи, быстрее размножаются и лучше адаптируются к разным ландшафтам — от соевых полей до пригородных газонов.

"Как только вы вводите вид в новое место, произойти может что угодно", — пояснил специалист по инвазивным видам из Вирджинского политеха Скотти Янг.

Климат и ускорение экспансии

Потепление в южных Аппалачах на 2,5 °F с 1980 года облегчило продвижение муравьёв в горные районы. Более тёплая почва позволила колониям продолжать размножение зимой, а годы Эль-Ниньо создают условия для рытья более глубоких ходов. Бурные дожди смывают землю в придорожные канавы — идеальные места для новых гнёзд, которые затем незаметно перевозятся транспортом в другие штаты.

Борьба с нашествием

Контроль за гибридными муравьями ведётся на федеральном и региональном уровнях. Карантины ограничивают перевозку саженцев, сена и почвы. Фермеры применяют пестициды и приманки на основе гидраметилнона и спиносада, чередуя их, чтобы предотвратить устойчивость.

Жители карантинных зон защищают детей и домашних животных, обрабатывая участки гранулами при температуре около +19 °C. При этом особое внимание уделяется повторным обработкам — только так можно достичь маток, выживших после первого этапа.

Что может сделать каждый

Эксперты советуют проверять прицепы, цветочные горшки и садовое оборудование перед перемещением даже на небольшие расстояния. Для снижения риска можно высаживать почвопокровные растения, создающие тень и препятствующие формированию муравейников. Важна и коллективная работа: соседские сообщества, объединяясь, добиваются больших результатов в обработке больших территорий.

Если вы обнаружили подозрительное гнездо за пределами карантинной зоны, необходимо собрать образец в спирте и отправить его в научные учреждения, например в Университет Калифорнии в Риверсайде. Ранние сообщения помогают картировать зоны нашествия и информировать население.

