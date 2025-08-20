Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Барселоне цены растут как на дрожжах, а на улицах туристов больше, чем местных
Министерство здравоохранения Италии отзывает моцареллу: опасность для потребителей
Ида Галич рассказала об особенностях восстановления после второго кесарева сечения
Простое средство для сияющей кожи: маски с йогуртом, которые работают
Фотограф Карлос Гуана: стая косаток устроила смертельную засаду на детёныша кита
Шарики из фольги в бачке унитаза помогают экономить воду
Водителям разрешено предупреждать о постах ГАИ миганием фар — юрист
Буланова заставила своих танцоров выкладываться по полной на сцене
Собаки, лишённые заботы, часто начинают портить мебель и царапать двери

Муравей Франкенштейн идёт по США: гибрид кусает людей и выводит из строя технику

Энтомологи США сообщили о стремительном расширении ареала муравьёв "Франкенштейнов"
4:52
Зоосфера

В США набирает обороты тревожная экологическая история — появление гибридного огненного муравья, получившего прозвище "Франкенштейн". Этот вид возник в результате скрещивания завезённых из других стран красных и чёрных муравьёв и за несколько десятилетий захватил почти всю территорию страны.

Гибридный муравей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гибридный муравей

Сверхустойчивый захватчик

Главная особенность нового гибрида — исключительная живучесть. Он выживает в условиях, недоступных его предкам: выдерживает двухчасовое пребывание при температуре -28 °F и легко адаптируется к жаре. Гибридные колонии движутся быстрее, чем предсказывали исследователи, захватывая новые территории: с 2015 года они освоили свыше 100 тысяч квадратных миль.

"Сейчас кажется, что они очень легко адаптируются, в том числе перемещая свои гнезда глубже под землю в какой-то степени перехитрив окружающую среду", — отметила энтомолог Эми Майкл.

Что происходит внутри муравейника

Колония гибридных муравьёв может включать до полумиллиона рабочих и несколько десятков маток. Такая система — полигиния — делает их практически неуязвимыми: уничтожение одной самки не сказывается на популяции. Муравьи развиваются стремительно: от яйца до взрослой особи проходит всего несколько недель, а каждую весну крылатые особи основывают новые гнёзда, перелетая до 12 миль.

Опасность для людей и животных

Яд гибридов содержит соленопсин — вещество, вызывающее болезненные воспаления кожи и тяжёлые аллергические реакции у чувствительных людей. Медики сообщают, что около 5% пострадавших от укусов нуждаются в экстренной помощи.

Домашние животные и сельхозскот также страдают: муравьи атакуют новорождённых телят, жеребят и птицу, что приводит к гибели молодняка. Птицеводы ежегодно теряют тысячи яиц.

Опасность представляют и для инфраструктуры: муравьи повреждают трансформаторы и распределительные щитки, вызывая короткие замыкания. Ущерб для энергетических компаний исчисляется миллионами долларов.

Гибридная сила: феномен гетерозиса

Генетики объясняют успех вида эффектом гетерозиса: гибриды оказываются сильнее и выносливее, чем исходные виды. В лабораторных условиях они демонстрируют на 30% большую эффективность в переработке пищи, быстрее размножаются и лучше адаптируются к разным ландшафтам — от соевых полей до пригородных газонов.

"Как только вы вводите вид в новое место, произойти может что угодно", — пояснил специалист по инвазивным видам из Вирджинского политеха Скотти Янг.

Климат и ускорение экспансии

Потепление в южных Аппалачах на 2,5 °F с 1980 года облегчило продвижение муравьёв в горные районы. Более тёплая почва позволила колониям продолжать размножение зимой, а годы Эль-Ниньо создают условия для рытья более глубоких ходов. Бурные дожди смывают землю в придорожные канавы — идеальные места для новых гнёзд, которые затем незаметно перевозятся транспортом в другие штаты.

Борьба с нашествием

Контроль за гибридными муравьями ведётся на федеральном и региональном уровнях. Карантины ограничивают перевозку саженцев, сена и почвы. Фермеры применяют пестициды и приманки на основе гидраметилнона и спиносада, чередуя их, чтобы предотвратить устойчивость.

Жители карантинных зон защищают детей и домашних животных, обрабатывая участки гранулами при температуре около +19 °C. При этом особое внимание уделяется повторным обработкам — только так можно достичь маток, выживших после первого этапа.

Что может сделать каждый

Эксперты советуют проверять прицепы, цветочные горшки и садовое оборудование перед перемещением даже на небольшие расстояния. Для снижения риска можно высаживать почвопокровные растения, создающие тень и препятствующие формированию муравейников. Важна и коллективная работа: соседские сообщества, объединяясь, добиваются больших результатов в обработке больших территорий.

Если вы обнаружили подозрительное гнездо за пределами карантинной зоны, необходимо собрать образец в спирте и отправить его в научные учреждения, например в Университет Калифорнии в Риверсайде. Ранние сообщения помогают картировать зоны нашествия и информировать население.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Последние материалы
Delta и United Airlines: cудебный иск из-за обмана с местами у окна набирает обороты
Кофеин влияет на нас в зависимости от генов и состояния здоровья
Юлия Ковальчук спасла Алексея Чумакова: сложная операция на позвоночнике
Павел Деревянко и Зоя Фуць заплатили свыше 10 млн рублей за свадьбу с выкупом и звёздами
Космическая одиссея: что обнаружат зонды NASA в Облаке Оорта
5 бесполезных дел в августовском саду: не тратьте силы зря, урожая не будет
Антипригарные покрытия фритюрниц при перегреве выделяют вредные вещества
Пылесосы и переходники перегружают прикуриватель — мнение автоэлектрика
Певец Денис Клявер празднует 30-летие группы Чай вдвоём
Врачи: дефицит цинка вызывает высыпания, слабость и проблемы с потенцией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.