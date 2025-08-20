Когда пёс приносит всё, кроме игрушки: ошибка хозяина, которую легко исправить

Кинологи напоминают: не все собаки одинаково склонны приносить предметы

Образ собаки, радостно бегущей за мячиком и возвращающей его хозяину, знаком каждому. Но на деле далеко не все питомцы понимают эту игру с первого раза. Одни с азартом ловят предмет, но не спешат отдавать его обратно, другие вовсе теряют интерес после первой попытки. Это не значит, что ваша собака "неправильная". Просто ей нужно объяснить правила — с терпением и поощрением.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака с мячом на прогулке

Почему одни собаки приносят игрушку, а другие — нет

Некоторые породы, например лабрадоры или золотистые ретриверы, веками выводились для того, чтобы находить и возвращать добычу. У них инстинкт апорта заложен природой. Но даже у "профессионалов" бывают свои настроения: щенок может с азартом бросаться за мячиком, но терять интерес к его возврату. У других пород желание играть в апорт может отсутствовать вовсе — и это тоже нормально.

Главное помнить: апорт — это всего лишь игра. Она не должна превращаться в обязательство или источник раздражения. Если собаке нравится — отлично, если нет — всегда есть другие занятия, которые укрепят вашу связь.

Подготовка к обучению

Для тренировки понадобится три вещи:

любимая игрушка собаки;

пакетик с лакомствами;

кликер (по желанию, для закрепления команд).

Прежде чем переходить к самой игре, важно отработать базовое умение — подходить к хозяину по команде. Если собака не умеет возвращаться по зову, апорт тоже будет даваться с трудом.

Первый шаг — интерес к игрушке

Покажите собаке игрушку, поиграйте с ней, дайте взять предмет в пасть. Ваша цель — вызвать у питомца азарт и любопытство. Как только он коснётся игрушки или возьмёт её в зубы, похвалите и дайте лакомство. Эмоциональная реакция хозяина в этот момент играет не меньшую роль, чем сама награда.

Переход к броскам

Когда питомец понял, что контакт с игрушкой приносит радость и угощение, начинайте бросать предмет на небольшое расстояние. Если собака подхватила игрушку и вернулась к вам — вознаграждайте. Постепенно увеличивайте дистанцию, но не торопитесь: на первых порах лучше играть в помещении, где меньше отвлекающих факторов.

Кликер и закрепление

Использование кликера помогает собаке быстрее связать действие и награду. Каждый раз, когда питомец приносит игрушку, прозвучавший щелчок и последующее лакомство закрепляют цепочку: поймал — принёс — получил награду.

Терпение и повторения

Учить апорту нужно регулярно, но короткими сессиями. Утомлённая собака теряет концентрацию, и результат только откатывается назад. Лучше несколько раз в день по 5-10 минут, чем час "до победы".

Со временем питомец начнёт воспринимать сам процесс как игру, а не как урок. И тогда угощение станет не столь важным — ему будет достаточно вашего одобрения и радости.

Когда выходить на улицу

Когда собака уверенно приносит игрушку дома, можно переносить игру на улицу. Но здесь важно учитывать отвлекающие факторы: другие животные, запахи, люди. Первые тренировки лучше проводить в спокойных местах. И, конечно, не забывайте брать лакомства: они помогут удерживать внимание.

Зачем собаке апорт

Для питомца это не просто веселье. Игра развивает ловкость, тренирует память и внимание, а главное — укрепляет эмоциональную связь с хозяином. Для активных пород апорт становится отличной возможностью выплеснуть энергию и сохранить гармонию в поведении.

