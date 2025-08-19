Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энтомологи США сообщили о стремительном расширении ареала муравьёв "Франкенштейнов"
Водителям разрешено предупреждать о постах ГАИ миганием фар — юрист
Буланова заставила своих танцоров выкладываться по полной на сцене
Сийярто: Россия восстановила поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу Дружба
Delta и United Airlines: cудебный иск из-за обмана с местами у окна набирает обороты
Кофеин влияет на нас в зависимости от генов и состояния здоровья
Юлия Ковальчук спасла Алексея Чумакова: сложная операция на позвоночнике
Павел Деревянко и Зоя Фуць заплатили свыше 10 млн рублей за свадьбу с выкупом и звёздами
Космическая одиссея: что обнаружат зонды NASA в Облаке Оорта

Верность, сломанная равнодушием: 8 признаков, что вашему псу катастрофически не хватает внимания

Собаки, лишённые заботы, часто начинают портить мебель и царапать двери
5:18
Зоосфера

Собаки — существа тонко чувствующие. Для них внимание и забота хозяина важны не меньше, чем регулярное питание или прогулки. Эмоциональное пренебрежение может отразиться не только на поведении, но и на физическом здоровье питомца. Понять, что собака чувствует себя одинокой или ненужной, можно по ряду признаков.

Одинокая собака у окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Одинокая собака у окна

Голос тревоги: лай и скулёж

Когда питомец ощущает нехватку заботы, он часто прибегает к самым простым способам заявить о себе — лает или скулит. Это сигнал:

"Мне плохо, обрати на меня внимание".

Но здесь есть опасность: если каждый раз хозяин сразу реагирует на лай, собака закрепляет модель поведения — шум становится инструментом для получения желаемого. Важно научиться различать, где тревожный крик о помощи, а где привычка манипулировать.

Сбои в привычках

Иногда признаком эмоционального неблагополучия становится отказ соблюдать правила дома. Собака может начать оставлять "сюрпризы" на полу, даже если раньше строго ждала прогулки. Ветеринары предупреждают, что подобные изменения могут указывать и на болезни, поэтому визит к специалисту обязателен. Но если здоровье в порядке, причина чаще всего кроется в стрессе, скуке или чувстве одиночества.

Разрушение как форма протеста

Порванная подушка, ободранная дверь или разодранная книга — это не просто шалости. Так собака выплёскивает тревогу и в то же время добивается внимания. Хозяин в ужасе прибегает к месту происшествия, а питомец получает именно то, чего ждал: реакцию. В таких случаях полезнее не ругать, а предложить альтернативу — больше игр на свежем воздухе, задачи на сообразительность, положительное подкрепление за спокойное поведение.

Аппетит под прицелом

Перепады в питании — ещё один тревожный знак. Одни собаки начинают есть без меры, другие теряют интерес к миске. Любые скачки веса или изменение аппетита — повод для обращения к ветеринару. Но нередко корень проблемы лежит в психоэмоциональном состоянии. Недостаток заботы отражается на пищевом поведении, как у людей стресс порой вызывает переедание или отказ от еды.

Сон вместо радости

В норме собаки спят по 12-14 часов в сутки, но если питомец стал засыпать чаще и дольше, это может быть знаком тоски. Сон в данном случае заменяет активность, становится формой ухода от скуки и одиночества. Особенно важно обращать внимание на резкие изменения: если ещё вчера ваш друг с радостью встречал вас у двери, а сегодня предпочитает дремать, стоит насторожиться.

Когда энергия зашкаливает

Иногда заброшенность проявляется обратным образом. Вместо апатии собака становится чрезмерно возбуждённой. Она носится по квартире, прыгает на людей, не может найти себе места. Особенно ярко это заметно у рабочих пород, которым жизненно необходимы нагрузки и задачи. Без активности избыток энергии превращается в разрушительный ураган.

Облизывание без остановки

Лёгкое облизывание — естественная часть собачьего поведения. Но если питомец навязчиво облизывает лапы, игрушки или даже хозяина, это сигнал тревоги. Учёные доказали, что такое действие запускает выработку эндорфинов — природных "гормонов счастья". Таким образом собака пытается успокоить себя, когда ей не хватает внимания или она чувствует тревогу. Если привычка перерастает в компульсивное поведение, без помощи специалиста не обойтись.

Уход в тень

Иногда заброшенная собака выбирает путь изоляции. Она прячется, уходит в другую комнату, избегает контакта. Это её способ справиться со стрессом. Поведение может быть связано как с потерей близкого человека, так и с появлением нового питомца или ребёнка, который занял внимание хозяина.

Откуда берётся тревога разлуки

Тревога разлуки — распространённое состояние у собак. Она проявляется тогда, когда питомец болезненно воспринимает отсутствие хозяина. В этом случае деструктивное поведение или плач — это не просто капризы, а настоящая паника. Причинами могут быть резкая смена распорядка, переезд, потеря члена семьи. Для щенков ситуация ещё тяжелее: они особенно чувствительны к изменениям среды.

Что может сделать хозяин

Чтобы питомец не чувствовал себя одиноким, важно создать устойчивый режим: регулярные прогулки, игры, физическая активность, обучение новым командам. Любая форма совместной активности укрепляет связь и снижает уровень стресса.

Когда у животного есть возможность выплеснуть энергию, поиграть с хозяином и почувствовать заботу, оно становится спокойнее и счастливее. Баланс физической нагрузки, умственной стимуляции и ласки помогает предотвратить большинство проблем, связанных с чувством заброшенности.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка, — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Последние материалы
Delta и United Airlines: cудебный иск из-за обмана с местами у окна набирает обороты
Кофеин влияет на нас в зависимости от генов и состояния здоровья
Юлия Ковальчук спасла Алексея Чумакова: сложная операция на позвоночнике
Павел Деревянко и Зоя Фуць заплатили свыше 10 млн рублей за свадьбу с выкупом и звёздами
Космическая одиссея: что обнаружат зонды NASA в Облаке Оорта
5 бесполезных дел в августовском саду: не тратьте силы зря, урожая не будет
Антипригарные покрытия фритюрниц при перегреве выделяют вредные вещества
Пылесосы и переходники перегружают прикуриватель — мнение автоэлектрика
Певец Денис Клявер празднует 30-летие группы Чай вдвоём
Врачи: дефицит цинка вызывает высыпания, слабость и проблемы с потенцией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.