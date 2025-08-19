Живой хоррор в челябинском зоопарке: олень разгуливает с висящими клочьями кожи на голове

Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок

В Челябинском зоопарке посетители стали свидетелями зрелища, которое можно назвать одновременно и завораживающим, и пугающим. Северный олень по кличке Байкит разгуливает по вольеру с кусками кожи, свисающими с рогов.

Подготовка к брачному сезону

Как пояснили в зоопарке, это естественный процесс: самцы очищают рога от кожи перед периодом гона. В результате рога становятся костяными и острыми — именно такими, какими они нужны для будущих поединков за самок.

Несмотря на "страшный" вид, боли животное не испытывает. Отмирающая кожа вызывает лишь зуд, поэтому Байкит активно трётся рогами о ветки и ограждения, сообщает kursdela.biz.

Что ждёт оленей во время гона

Администрация зоопарка отмечает, что в этот период самцы ведут себя особенно активно:

мало едят;

следуют за самками;

издают характерные "хоркающие" звуки, напоминающие хрюканье;

метят территорию;

сражаются за право оставить потомство.

"Кто рога не подготовил, тот остался без радостей жизни. Ох уж эта сложная оленья жизнь", — с иронией комментируют сотрудники.

Реакция зрителей

Посетители и подписчики зоопарка тоже делятся впечатлениями:

"Который год вижу это действо и каждый раз выглядит жутковато", — признаётся один из пользователей.

"Казалось, только недавно он их скинул, и вдруг опять такое великолепие на голове. Чудо!", — пишет Ольга.

Уточнения

