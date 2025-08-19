Живой хоррор в челябинском зоопарке: олень разгуливает с висящими клочьями кожи на голове

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Зоосфера

В Челябинском зоопарке посетители стали свидетелями зрелища, которое можно назвать одновременно и завораживающим, и пугающим. Северный олень по кличке Байкит разгуливает по вольеру с кусками кожи, свисающими с рогов.

Северный олень в зоопарке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Северный олень в зоопарке

Подготовка к брачному сезону

Как пояснили в зоопарке, это естественный процесс: самцы очищают рога от кожи перед периодом гона. В результате рога становятся костяными и острыми — именно такими, какими они нужны для будущих поединков за самок.

Несмотря на "страшный" вид, боли животное не испытывает. Отмирающая кожа вызывает лишь зуд, поэтому Байкит активно трётся рогами о ветки и ограждения, сообщает kursdela.biz.

Что ждёт оленей во время гона

Администрация зоопарка отмечает, что в этот период самцы ведут себя особенно активно:

  • мало едят;

  • следуют за самками;

  • издают характерные "хоркающие" звуки, напоминающие хрюканье;

  • метят территорию;

  • сражаются за право оставить потомство.

"Кто рога не подготовил, тот остался без радостей жизни. Ох уж эта сложная оленья жизнь", — с иронией комментируют сотрудники.

Реакция зрителей

Посетители и подписчики зоопарка тоже делятся впечатлениями:

"Который год вижу это действо и каждый раз выглядит жутковато", — признаётся один из пользователей.

"Казалось, только недавно он их скинул, и вдруг опять такое великолепие на голове. Чудо!", — пишет Ольга.

Уточнения

Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид. Оленевые распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, а также были завезены человеком в Австралию и Новую Зеландию.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
