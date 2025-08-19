Живой хоррор в челябинском зоопарке: олень разгуливает с висящими клочьями кожи на голове

В Челябинском зоопарке посетители стали свидетелями зрелища, которое можно назвать одновременно и завораживающим, и пугающим. Северный олень по кличке Байкит разгуливает по вольеру с кусками кожи, свисающими с рогов.
Как пояснили в зоопарке, это естественный процесс: самцы очищают рога от кожи перед периодом гона. В результате рога становятся костяными и острыми — именно такими, какими они нужны для будущих поединков за самок.
Несмотря на "страшный" вид, боли животное не испытывает. Отмирающая кожа вызывает лишь зуд, поэтому Байкит активно трётся рогами о ветки и ограждения, сообщает kursdela.biz.
Администрация зоопарка отмечает, что в этот период самцы ведут себя особенно активно:
мало едят;
следуют за самками;
издают характерные "хоркающие" звуки, напоминающие хрюканье;
метят территорию;
сражаются за право оставить потомство.
"Кто рога не подготовил, тот остался без радостей жизни. Ох уж эта сложная оленья жизнь", — с иронией комментируют сотрудники.
Посетители и подписчики зоопарка тоже делятся впечатлениями:
"Который год вижу это действо и каждый раз выглядит жутковато", — признаётся один из пользователей.
"Казалось, только недавно он их скинул, и вдруг опять такое великолепие на голове. Чудо!", — пишет Ольга.
Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид. Оленевые распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, а также были завезены человеком в Австралию и Новую Зеландию.
